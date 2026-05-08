На Одещині семеро дітей отруїлися невідомими пігулками

Авто "швидкої" допомоги. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Ізмаїльському районі до лікарні потрапили семеро учнів одного з ліцеїв Саф’янівської громади. Дітям стало зле після того, як вони на перерві випили пігулки, які їм дали як "вітаміни". Поліція вже проводить перевірку та встановлює, що саме вживали школярі. Походження речовини наразі невідоме.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Отруєння пігулками

Інцидент стався вдень 8 травня в одному з ліцеїв Саф’янівської громади в Ізмаїльському районі. До поліції звернулися медики та повідомили, що до лікарні доставили сімох учнів із симптомами отруєння. Попередньо правоохоронці з’ясували, що п’ятикласники під час перерви випили пігулки, які принесла їхня однокласниця. Дітям сказали, що це вітаміни, однак після вживання усім стало погано.

Наразі поліцейські встановлюють, якою саме була речовина та звідки вона взялася. Також правоохоронці опитують учасників події та працівників навчального закладу. Після завершення перевірки події нададуть правову кваліфікацію. Інформації про стан дітей наразі офіційно не повідомляли.

Симптоми отруєння

При отруєнні невідомими речовинами у дітей можуть з’являтися нудота, блювання, біль у животі, запаморочення та сильна слабкість. Також можливі головний біль, сонливість, прискорене серцебиття, блідість і порушення координації. У важчих випадках отруєння може супроводжуватися судомами, втратою свідомості або проблемами з диханням.

Що робити при отруєнні

У разі підозри на отруєння невідомими пігулками лікарі радять насамперед одразу викликати швидку допомогу. До приїзду медиків дитині потрібно забезпечити спокій і постійно стежити за її станом — чи не з’являються проблеми з диханням, сильна сонливість або втрата свідомості. Якщо дитина при тямі, їй можна дати звичайну воду невеликими ковтками. Водночас медики не рекомендують самостійно викликати блювання або давати будь-які ліки без призначення лікаря, адже це може погіршити стан.

Також важливо зберегти упаковку, залишки пігулок або з’ясувати їхню назву — це допоможе лікарям швидше визначити причину отруєння та надати правильну допомогу. Якщо дитина втратила свідомість, її потрібно покласти на бік та контролювати дихання до приїзду швидкої.

Як повыдомляли Новини.LIVE, у селі Плахтіївка Білгород-Дністровського району до медиків звернулися 44-річний чоловік та 13-річний підліток. Обох ушпиталили з ознаками отруєння чадним газом. На місце виїхали рятувальники, які оглянули будинок. За їхніми словами, слідів горіння або пожежі не було. Попередньо встановлено, що причиною інциденту став витік чадного газу.

Також Новини.LIVE писали, що у Чорноморську на Одещині двоє дітей потрапили до лікарні через отруєння чадним газом. Інцидент стався через роботу генератора. Дітей госпіталізували до лікарні.