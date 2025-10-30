Отруєння грибами на Одещині — госпіталізовано двох дітей

На Одещині грибами отруїлися двоє дітей трьох та п'яти років
Щороку з настанням грибного сезону люди ризикують здоров’ям, вживаючи дикорослі гриби, що часто виявляються отруйними. Цього разу постраждали двоє малюків з Одещини, яких довелося госпіталізувати.
Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби.
Отруєння грибами
В Одеській області постраждали двоє дітей — 4 і 5 років, яких госпіталізували до інфекційного відділення Березівської міської лікарні. За попередніми даними, гриби, схожі на синьоніжки, діти разом із дорослими зібрали у лісосмузі поблизу села Ісаєве. Після вживання у малюків погіршилося самопочуття. Фахівці Березівського районного управління Держпродспоживслужби проводять санітарно-епідеміологічне розслідування та нагадують: дикорослі гриби можуть бути смертельно небезпечними, навіть якщо на вигляд здаються їстівними. Від початку 2025 року в області зафіксовано ще два подібні випадки. У Березівці троє людей отруїлися домашніми консервованими грибами, а житель Роздільнянського району — сушеними мухоморами, придбаними через інтернет.
Заходи безпеки
Фахівці радять купувати лише вирощені гриби — печериці чи гливи, у магазинах або на сертифікованих ринках. Не варто брати гриби на стихійних ринках чи біля доріг, а також давати їх дітям. При перших ознаках отруєння, таких як біль у животі, нудоту, блювоту чи слабкість — слід негайно викликати швидку допомогу.
