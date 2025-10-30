Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На Одещині грибами отруїлися двоє дітей трьох та п'яти років

На Одещині грибами отруїлися двоє дітей трьох та п'яти років

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 09:18
Оновлено: 09:18
Отруєння грибами на Одещині — госпіталізовано двох дітей
Гриб у лісі. Фото ілюстративне: iStock

Щороку з настанням грибного сезону люди ризикують здоров’ям, вживаючи дикорослі гриби, що часто виявляються отруйними. Цього разу постраждали двоє малюків з Одещини, яких довелося госпіталізувати.

Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби.

Реклама
Читайте також:

Отруєння грибами

В Одеській області постраждали двоє дітей — 4 і 5 років, яких госпіталізували до інфекційного відділення Березівської міської лікарні. За попередніми даними, гриби, схожі на синьоніжки, діти разом із дорослими зібрали у лісосмузі поблизу села Ісаєве. Після вживання у малюків погіршилося самопочуття. Фахівці Березівського районного управління Держпродспоживслужби проводять санітарно-епідеміологічне розслідування та нагадують: дикорослі гриби можуть бути смертельно небезпечними, навіть якщо на вигляд здаються їстівними. Від початку 2025 року в області зафіксовано ще два подібні випадки. У Березівці троє людей отруїлися домашніми консервованими грибами, а житель Роздільнянського району — сушеними мухоморами, придбаними через інтернет.

Заходи безпеки

Фахівці радять купувати лише вирощені гриби — печериці чи гливи, у магазинах або на сертифікованих ринках. Не варто брати гриби на стихійних ринках чи біля доріг, а також давати їх дітям. При перших ознаках отруєння, таких як біль у животі, нудоту, блювоту чи слабкість — слід негайно викликати швидку допомогу.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині троє дітей отруїлися чадним газом. Також ми писали, що у Миколаєві двоє дітей загинули, через п'яну матір.

Одеса діти отруєння Одеська область Новини Одеси гриби
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації