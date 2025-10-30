Видео
В Одесской области грибами отравились двое детей трех и пяти лет

Дата публикации 30 октября 2025 09:18
обновлено: 09:55
Отравление грибами в Одесской области - госпитализированы двое детей
Гриб в лесу. Фото иллюстративное: iStock

Ежегодно с наступлением грибного сезона люди рискуют здоровьем, употребляя дикорастущие грибы, которые часто оказываются ядовитыми. На этот раз пострадали двое малышей из Одесской области, которых пришлось госпитализировать.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы.

Отравление грибами

В Одесской области пострадали двое детей — 4 и 5 лет, которых госпитализировали в инфекционное отделение Березовской городской больницы. По предварительным данным, грибы, похожие на синеножки, дети вместе со взрослыми собрали в лесополосе вблизи села Исаево. После употребления у малышей ухудшилось самочувствие. Специалисты Березовского районного управления Госпродпотребслужбы проводят санитарно-эпидемиологическое расследование и напоминают: дикорастущие грибы могут быть смертельно опасными, даже если на вид кажутся съедобными. С начала 2025 года в области зафиксировано еще два подобных случая. В Березовке три человека отравились домашними консервированными грибами, а житель Раздельнянского района — сушеными мухоморами, приобретенными через интернет.

Меры безопасности

Специалисты советуют покупать только выращенные грибы — шампиньоны или вешенки, в магазинах или на сертифицированных рынках. Не стоит брать грибы на стихийных рынках или у дорог, а также давать их детям. При первых признаках отравления, таких как боль в животе, тошнота, рвота или слабость — следует немедленно вызвать скорую помощь.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области трое детей отравились угарным газом. Также мы писали, что в Николаеве двое детей погибли из-за пьяной матери.

