Отравление грибами в Одесской области - госпитализированы двое детей

Гриб в лесу. Фото иллюстративное: iStock

Ежегодно с наступлением грибного сезона люди рискуют здоровьем, употребляя дикорастущие грибы, которые часто оказываются ядовитыми. На этот раз пострадали двое малышей из Одесской области, которых пришлось госпитализировать.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы.

Отравление грибами

В Одесской области пострадали двое детей — 4 и 5 лет, которых госпитализировали в инфекционное отделение Березовской городской больницы. По предварительным данным, грибы, похожие на синеножки, дети вместе со взрослыми собрали в лесополосе вблизи села Исаево. После употребления у малышей ухудшилось самочувствие. Специалисты Березовского районного управления Госпродпотребслужбы проводят санитарно-эпидемиологическое расследование и напоминают: дикорастущие грибы могут быть смертельно опасными, даже если на вид кажутся съедобными. С начала 2025 года в области зафиксировано еще два подобных случая. В Березовке три человека отравились домашними консервированными грибами, а житель Раздельнянского района — сушеными мухоморами, приобретенными через интернет.

Меры безопасности

Специалисты советуют покупать только выращенные грибы — шампиньоны или вешенки, в магазинах или на сертифицированных рынках. Не стоит брать грибы на стихийных рынках или у дорог, а также давать их детям. При первых признаках отравления, таких как боль в животе, тошнота, рвота или слабость — следует немедленно вызвать скорую помощь.

