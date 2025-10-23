Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине трое детей отравились угарным газом — детали

На Одесчине трое детей отравились угарным газом — детали

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 10:27
обновлено: 11:09
Отравление угарным газом в Подольске: погиб мужчина, пострадали дети
Огонь в плите для отопления. Фото иллюстративное: iStock

В Одесской области начался отопительный сезон, и спасатели снова фиксируют случаи отравления угарным газом. В Подольске в одном из частных домов произошла трагедия. Один человек погиб, а в больницу попали трое детей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Детали инцидента

Инцидент произошел в городе Подольск на улице Ивана Мазепы. В доме обнаружили тело мужчины 1970 года рождения, а троих детей 2007, 2009 и 2012 годов рождения госпитализировали в больницу. Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесской области, следов горения или пожара не было. Вероятной причиной отравления стала неправильная установка системы отвода продуктов сгорания газового котла.

Меры безопасности

Спасатели призывают граждан быть особенно внимательными во время отопительного сезона. Перед запуском котлов или колонок нужно проверить исправность оборудования и вентиляционных каналов. Чтобы предотвратить отравление угарным газом:

  • не закрывайте решетки вентиляции и дымоходов;
  • не оставляйте газовые приборы без присмотра;
  • не используйте плиту или духовку для обогрева;
  • регулярно проветривайте помещение;
  • установите сигнализатор угарного газа.

Напомним, мы сообщали, что в Бурятии массово отравилось население, из-за некачественной еды. Также мы писали, что в Одесской области произошла трагедия — водитель грузовика сбил двух военных.

Одесса отравление Одесская область Новости Одессы отопление
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации