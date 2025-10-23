Отравление угарным газом в Подольске: погиб мужчина, пострадали дети

Огонь в плите для отопления. Фото иллюстративное: iStock

В Одесской области начался отопительный сезон, и спасатели снова фиксируют случаи отравления угарным газом. В Подольске в одном из частных домов произошла трагедия. Один человек погиб, а в больницу попали трое детей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесской области.

Детали инцидента

Инцидент произошел в городе Подольск на улице Ивана Мазепы. В доме обнаружили тело мужчины 1970 года рождения, а троих детей 2007, 2009 и 2012 годов рождения госпитализировали в больницу. Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесской области, следов горения или пожара не было. Вероятной причиной отравления стала неправильная установка системы отвода продуктов сгорания газового котла.

Меры безопасности

Спасатели призывают граждан быть особенно внимательными во время отопительного сезона. Перед запуском котлов или колонок нужно проверить исправность оборудования и вентиляционных каналов. Чтобы предотвратить отравление угарным газом:

не закрывайте решетки вентиляции и дымоходов;

не оставляйте газовые приборы без присмотра;

не используйте плиту или духовку для обогрева;

регулярно проветривайте помещение;

установите сигнализатор угарного газа.

