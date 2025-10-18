Смертельное ДТП в Килии - авто сбило велосипедиста

Авария в городе Килия в Одесской области. Фото: Нацполиция

Поздно вечером 17 октября в Одесской области произошла смертельная авария. Легковушка наехала на 73-летнего велосипедиста, который двигался впереди в том же направлении. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Об этом в субботу, 18 октября, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

ДТП в Одесской области. Фото: Нацполиция

Авария в Килии

По их данным, около 23 часов вечера на одной из улиц Килии произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. 32-летний водитель легкового автомобиля сбил велосипедиста, который ехал впереди в попутном направлении.

ДТП в Килии. Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция

По словам водителя, он не заметил мужчину в темноте. Пострадавший, 73-летний местный житель, погиб на месте происшествия. Водителя проверили на состояние опьянения, мужчина был трезв.

Какое наказание за ДТП

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека. Сейчас назначен ряд судебных экспертиз, которые помогут установить все детали трагедии.

