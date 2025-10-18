Видео
Видео

Смертельная авария на Одесчине — автомобилист сбил пенсионера

Дата публикации 18 октября 2025 10:34
обновлено: 10:28
Смертельное ДТП в Килии - авто сбило велосипедиста
Авария в городе Килия в Одесской области. Фото: Нацполиция

Поздно вечером 17 октября в Одесской области произошла смертельная авария. Легковушка наехала на 73-летнего велосипедиста, который двигался впереди в том же направлении. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Об этом в субботу, 18 октября, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Поліцейські на місці ДТП
ДТП в Одесской области. Фото: Нацполиция

Авария в Килии

По их данным, около 23 часов вечера на одной из улиц Килии произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. 32-летний водитель легкового автомобиля сбил велосипедиста, который ехал впереди в попутном направлении.

Велосипед, який потрапив у ДТП
ДТП в Килии. Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция

По словам водителя, он не заметил мужчину в темноте. Пострадавший, 73-летний местный житель, погиб на месте происшествия. Водителя проверили на состояние опьянения, мужчина был трезв.

Какое наказание за ДТП

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека. Сейчас назначен ряд судебных экспертиз, которые помогут установить все детали трагедии.

Напомним, на днях на трассе Киев-Одесса возле села Хоминка перевернулся микроавтобус, в котором ехали пассажиры. Также мы писали, что 17 октября, возле села Сухой Лиман грузовик наехал на двух военнослужащих, которые стояли возле передвижного блокпоста.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
