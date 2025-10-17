Видео
Видео

Ужасная авария возле Одессы — погибли военнослужащие

Дата публикации 17 октября 2025 09:15
обновлено: 10:32
Смертельное ДТП возле Сухого Лимана - погибли двое военных
Место смертельной аварии. Фото: скриншот из видео

Сегодня, 17 октября, возле села Сухой Лиман произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие. Грузовик наехал на двух военнослужащих, которые стояли возле передвижного блокпоста. Сейчас там затруднено движение транспорта.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Смертельное ДТП

Около семи утра вблизи Сухого Лимана 63-летний водитель грузовика, сбил двух военных. По данным полиции мужчина не заметил людей на дороге. Оба военнослужащих получили тяжелые травмы. Один погиб сразу, другой скончался в карете "скорой".

Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии. Водителя проверили на состояние опьянения — он был трезвым. Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства и задержании мужчины.

Затрудненное движение

Из-за аварии на этом участке дороги затруднено движение транспорта. Полиция призывает водителей быть внимательными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, мы сообщали о том, что на Закарпатье судили водителя, который насмерть сбил ребенка. Также мы писали, что в ДТП погиб известный украинский актер, который служил в армии.

ДТП Одесса смерть авария Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
