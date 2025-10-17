Відео
Україна
Новини
Головна Одеса Жахлива аварія біля Одеси — загинули військовослужбовці

Жахлива аварія біля Одеси — загинули військовослужбовці

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 09:15
Оновлено: 10:32
Смертельна ДТП біля Сухого Лиману — загинули двоє військових
Місце смертельної аварії. Фото: скриншот з відео

Сьогодні, 17 жовтня, біля села Сухий Лиман сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. Вантажівка наїхала на двох військовослужбовців, які стояли біля пересувного блокпоста. Наразі там ускладнено рух транспорту.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Смертельна ДТП

Близько сьомої ранку поблизу Сухого Лиману 63-річний водій вантажівки, збив двох військових. За даними поліції чоловік не помітив людей на дорозі. Обоє військовослужбовців отримали важкі травми. Один загинув одразу, інший помер у кареті "швидкої".

Поліція встановлює всі обставини трагедії. Водія перевірили на стан сп’яніння — він був тверезим. Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження та затримання чоловіка.

Ускладнений рух

Через аварію на цій ділянці дороги ускладнено рух транспорту. Поліція закликає водіїв бути уважними й неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що на Закарпатті судили водія, який насмерть збив дитину. Також ми писали, що у ДТП загинув відомий український актор, який служив в армії.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
