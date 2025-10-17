ДТП на трассе Киев-Одесса возле Хоминки - пострадали люди

Микроавтобус, который попал в ДТП. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

На трассе Киев-Одесса недалеко от села Хоминка произошла авария. Перевернулся микроавтобус, в котором ехали пассажиры. По предварительным данным, пострадали по меньшей мере восемь человек. На месте работают все соответствующие службы.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама

Читайте также:

Детали аварии

Авария произошла днем вблизи села Хоминка, что в 50 километрах от Одессы. По словам очевидцев, водитель микроавтобуса, вероятно, заснул за рулем, из-за чего транспорт выехал на встречную полосу и перевернулся. Перевернутое авто помогали поднимать другие водители и пассажиры, которые остановились на трассе. Однако в полиции пока это официально не подтвердили.

В результате ДТП травмировались по меньшей мере восемь человек. На месте происшествия работают полицейские, которые регулируют движение транспорта, и медики, оказывающие помощь пострадавшим. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии и призывают водителей быть внимательными и учитывать осложнения движения на этом участке дороги.

Напомним, мы сообщали, что утром в Одесской области водитель грузовика сбил двух военных — они погибли. Также мы писали, что на Закарпатье водитель насмерть сбил 13-летнюю девочку.