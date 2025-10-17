Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На трасі Одеса-Київ серйозна аварія — перекинувся автобус

На трасі Одеса-Київ серйозна аварія — перекинувся автобус

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 17:36
Оновлено: 18:16
ДТП на трасі Київ–Одеса біля Хоминки — постраждали люди
Мікроавтобус, який потрапив у ДТП. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

На трасі Київ–Одеса неподалік села Хоминка сталася аварія. Перекинувся мікроавтобус, у якому їхали пасажири. За попередніми даними, постраждали щонайменше восьмеро людей. На місці працюють усі відповідні служби.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

Деталі аварії

Аварія сталася вдень поблизу села Хоминка, що за 50 кілометрів від Одеси. За словами очевидців, водій мікроавтобуса, ймовірно, заснув за кермом, через що транспорт виїхав на зустрічну смугу й перекинувся. Перевернуте авто допомагали піднімати інші водії та пасажири, які зупинилися на трасі. Однак в поліції наразі це офіційно не підтвердили.

Унаслідок ДТП травмувалися щонайменше вісім людей. На місці події працюють поліцейські, які регулюють рух транспорту, та медики, що надають допомогу постраждалим. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії й закликають водіїв бути уважними та враховувати ускладнення руху на цій ділянці дороги.

Нагадаємо, ми повідомляли, що зранку на Одещині водій вантажівки збив двох військових — вони загинули. Також ми писали, що на Закарпатті водій насмерть збив 13-річну дівчинку.

ДТП Одеса аварія Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації