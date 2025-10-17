ДТП на трасі Київ–Одеса біля Хоминки — постраждали люди

Мікроавтобус, який потрапив у ДТП. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

На трасі Київ–Одеса неподалік села Хоминка сталася аварія. Перекинувся мікроавтобус, у якому їхали пасажири. За попередніми даними, постраждали щонайменше восьмеро людей. На місці працюють усі відповідні служби.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Деталі аварії

Аварія сталася вдень поблизу села Хоминка, що за 50 кілометрів від Одеси. За словами очевидців, водій мікроавтобуса, ймовірно, заснув за кермом, через що транспорт виїхав на зустрічну смугу й перекинувся. Перевернуте авто допомагали піднімати інші водії та пасажири, які зупинилися на трасі. Однак в поліції наразі це офіційно не підтвердили.

Унаслідок ДТП травмувалися щонайменше вісім людей. На місці події працюють поліцейські, які регулюють рух транспорту, та медики, що надають допомогу постраждалим. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії й закликають водіїв бути уважними та враховувати ускладнення руху на цій ділянці дороги.

