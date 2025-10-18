Відео
Головна Одеса Смертельна аварія на Одещині — автомобіліст збив пенсіонера

Смертельна аварія на Одещині — автомобіліст збив пенсіонера

Дата публікації: 18 жовтня 2025 10:34
Оновлено: 10:28
Смертельна ДТП у Кілії — авто збило велосипедиста
Аварія в місті Кілія на Одещині. Фото: Нацполіція

Пізно ввечері 17 жовтня на Одещині сталася смертельна аварія. Легковик наїхав на 73-річного велосипедиста, який рухався попереду в тому ж напрямку. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Про це у суботу, 18 жовтня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Поліцейські на місці ДТП
ДТП на Одещині. Фото: Нацполіція

Аварія в Кілії

За їхніми даними, близько 23-ї години вечора на одній із вулиць Кілії сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками. 32-річний водій легкового автомобіля збив велосипедиста, який їхав попереду у попутному напрямку.

Велосипед, який потрапив у ДТП
ДТП в Кілії. Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція

За словами керманича, він не помітив чоловіка в темряві. Потерпілий, 73-річний місцевий житель, загинув на місці події. Водія перевірили на стан сп’яніння, чоловік був тверезий.

Яке покарання за ДТП

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини. Наразі призначено низку судових експертиз, які допоможуть встановити всі деталі трагедії.

Нагадаємо, днями на трасі Київ-Одеса неподалік села Хоминка перекинувся мікроавтобус, у якому їхали пасажири. Також ми писали, що 17 жовтня, біля села Сухий Лиман вантажівка наїхала на двох військовослужбовців, які стояли біля пересувного блокпоста.

ДТП Одеса смерть аварія Одеська область Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
