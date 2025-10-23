Отруєння чадним газом у Подільську: загинув чоловік, постраждали діти

Вогонь у плиті для опалення. Фото ілюстративне: iStock

На Одещині розпочався опалювальний сезон, і рятувальники знову фіксують випадки отруєння чадним газом. У Подільську в одному з приватних будинків сталася трагедія. Одна людина загинула, а до лікарні потрапили троє дітей.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Одещини.

Деталі інциденту

Інцидент стався у місті Подільськ на вулиці Івана Мазепи. У будинку виявили тіло чоловіка 1970 року народження, а трьох дітей 2007, 2009 і 2012 років народження госпіталізували до лікарні. Як повідомили у пресслужбі ДСНС Одеської області, слідів горіння чи пожежі не було. Ймовірною причиною отруєння стало неправильне встановлення системи відведення продуктів згоряння газового котла.

Заходи безпеки

Рятувальники закликають громадян бути особливо уважними під час опалювального сезону. Перед запуском котлів чи колонок потрібно перевірити справність обладнання й вентиляційних каналів. Щоб запобігти отруєнню чадним газом:

не закривайте решітки вентиляції та димоходів;

не залишайте газові прилади без нагляду;

не використовуйте плиту чи духовку для обігріву;

регулярно провітрюйте приміщення;

установіть сигналізатор чадного газу.

