Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На Одещині троє дітей отруїлися чадним газом — деталі

На Одещині троє дітей отруїлися чадним газом — деталі

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 10:27
Оновлено: 10:20
Отруєння чадним газом у Подільську: загинув чоловік, постраждали діти
Вогонь у плиті для опалення. Фото ілюстративне: iStock

На Одещині розпочався опалювальний сезон, і рятувальники знову фіксують випадки отруєння чадним газом. У Подільську в одному з приватних будинків сталася трагедія. Одна людина загинула, а до лікарні потрапили троє дітей.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Одещини.

Реклама
Читайте також:

Деталі інциденту

Інцидент стався у місті Подільськ на вулиці Івана Мазепи. У будинку виявили тіло чоловіка 1970 року народження, а трьох дітей 2007, 2009 і 2012 років народження госпіталізували до лікарні. Як повідомили у пресслужбі ДСНС Одеської області, слідів горіння чи пожежі не було. Ймовірною причиною отруєння стало неправильне встановлення системи відведення продуктів згоряння газового котла.

Заходи безпеки

Рятувальники закликають громадян бути особливо уважними під час опалювального сезону. Перед запуском котлів чи колонок потрібно перевірити справність обладнання й вентиляційних каналів. Щоб запобігти отруєнню чадним газом:

  • не закривайте решітки вентиляції та димоходів; 
  • не залишайте газові прилади без нагляду; 
  • не використовуйте плиту чи духовку для обігріву; 
  • регулярно провітрюйте приміщення; 
  • установіть сигналізатор чадного газу.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Бурятії масово отруїлося населення, через неякісну їжу. Також ми писали, що на Одещині сталася трагедія — водій вантажівки збив двох військових.

Одеса отруєння Одеська область Новини Одеси опалення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації