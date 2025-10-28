Видео
Главная Одесса Двое детей погибли в Николаеве — матери не было дома

Двое детей погибли в Николаеве — матери не было дома

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 16:20
обновлено: 16:05
В Николаеве погибли двое детей, пока мать отсутствовала
Правоохранители в доме, где погибли дети. Фото: Главное управление Нацполиции Николаевской области

В Николаеве произошла трагедия, в результате которой погибли двое маленьких детей. Правоохранители начали расследование, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия. Предварительно известно, что дети могли отравиться угарным газом.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Николаевщины.

Читайте также:

Трагическая гибель

Трагедия произошла в одном из микрорайонов Николаева. В полицию обратилась местная жительница, которая сообщила о смерти двух малолетних детей. Предварительно выяснено, что мать оставила четырехлетнего сына и трехлетнюю дочь дома одних почти на полсуток. Когда женщина вернулась домой в состоянии алкогольного опьянения, обнаружила детей без признаков жизни, а квартиру - наполненную паром.

При осмотре тел судебно-медицинский эксперт не обнаружил внешних признаков насильственной смерти. По предварительным выводам, причиной трагедии стало отравление угарным газом.

Что грозит

Правоохранители открыли уголовное производство по фактам оставления детей в опасности и невыполнения родительских обязанностей, что привело к тяжелым последствиям. Матери грозит до восьми лет лишения свободы. Обстоятельства трагедии устанавливают следователи.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе разгорелся скандал в детском саду, в котором якобы издевались над детьми. Также мы писали, что на одном из вокзалов Одесской области пострадал ребенок.

Одесса дети Николаев Одесская область Николаевская область Новости Одессы гибель
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
