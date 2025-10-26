В Одесской области мальчика ударило током в Раздельной

Вагоны на железной дороге. Фото иллюстративное: Укрзализныця

В воскресенье, 26 октября, в городе Раздельная Одесской области малолетний мальчик получил поражение током на железнодорожном вокзале. К счастью, ребенок жив. На месте работают полицейские, которые выясняют обстоятельства происшествия.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Что произошло

Инцидент произошел днем 26 октября в городе Раздельная возле железнодорожного вокзала. О происшествии правоохранителям сообщили медики, которые прибыли на вызов. По предварительным данным, ребенок пытался перелезть через вагон и получил поражение электрическим током. Мальчика госпитализировали, сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

Полицейские территориального подразделения работают на месте, устанавливая все детали происшествия. Правоохранители напоминают родителям о важности контроля за досугом детей. Они призывают объяснять, что железная дорога — не место для игр, ведь электрический ток может поразить не только при прикосновении, но и на расстоянии.

