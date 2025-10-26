На Одещині хлопчика вдарило струмом у Роздільній

Вагони на залізниці. Фото ілюстративне: Укрзалізниця

У неділю, 26 жовтня, у місті Роздільна на Одещині малолітній хлопчик отримав ураження струмом на залізничному вокзалі. На щастя, дитина жива. На місці працюють поліцейські, які з’ясовують обставини події.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Що сталося

Інцидент стався вдень 26 жовтня у місті Роздільна біля залізничного вокзалу. Про подію правоохоронцям повідомили медики, які прибули на виклик. За попередніми даними, дитина намагалася перелізти через вагон і отримала ураження електричним струмом. Хлопчика госпіталізували, наразі йому надають медичну допомогу.

Поліцейські територіального підрозділу працюють на місці, встановлюючи всі деталі події. Правоохоронці нагадують батькам про важливість контролю за дозвіллям дітей. Вони закликають пояснювати, що залізниця — не місце для ігор, адже електричний струм може уразити не лише при дотику, а й на відстані.

