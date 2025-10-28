Проверка детсада №224 в Одессе после скандала с воспитательницами

Дети во время проверки в садике. Фото: представительство Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Одесской области

В Одессе проверили детский сад после сообщений о возможном нарушении прав детей. Мониторинговая группа омбудсмена оценила условия пребывания воспитанников, питание, медицинское обеспечение и безопасность. Во время проверки обнаружили как положительные вещи, так и ряд недостатков, которые теперь должны устранить.

Об этом сообщили в представительстве Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Одесской области.

Проверка детсада

Мониторинговая группа представительства Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека проверила детсад №224 в Одессе после сообщений о ненадлежащем обращении с детьми. Во время визита представители омбудсмена пообщались с воспитанниками, которых якобы оскорбляли работники. Дети были активны, веселы и не жаловались на страх или насилие.

В заведении чисто, сделан ремонт, есть достаточно игрушек, а укрытие оборудовано вентиляцией и всем необходимым. Лекарства соответствуют нормам, соблюдены правила пожарной безопасности. Однако проверка выявила и нарушения: в детском саду нет медицинского работника, отсутствует лицензия на медицинскую практику и не хватает воспитателей для полноценной работы групп. По этим фактам Уполномоченный ВРУ подготовит акты реагирования и письма в соответствующие органы.

Об инциденте с воспитательницами ранее сообщила директор департамента образования Елена Буйневич. По ее словам, две работницы заставляли детей стоять с поднятыми руками и приседать за непослушание. Одну из них планируют уволить, другую — отстранить на время проверки.

