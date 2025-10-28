Перевірка дитсадка №224 в Одесі після скандалу з виховательками

Діти під час перевірки у садочку. Фото: представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Одеській області

В Одесі перевірили дитячий садок після повідомлень про можливе порушення прав дітей. Моніторингова група омбудсмана оцінила умови перебування вихованців, харчування, медичне забезпечення та безпеку. Під час перевірки виявили як позитивні речі, так і низку недоліків, які тепер мають усунути.

Про це повідомили у представництві Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Одеській області.

Перевірка дитсадка

Моніторингова група представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини перевірила дитсадок №224 в Одесі після повідомлень про неналежне поводження з дітьми. Під час візиту представники омбудсмана поспілкувалися з вихованцями, яких нібито ображали працівники. Діти були активні, веселі й не скаржилися на страх чи насильство.

У закладі чисто, зроблено ремонт, є достатньо іграшок, а укриття обладнане вентиляцією та всім необхідним. Ліки відповідають нормам, дотримано правил пожежної безпеки. Однак перевірка виявила й порушення: у дитсадку немає медичного працівника, відсутня ліцензія на медичну практику та не вистачає вихователів для повноцінної роботи груп. За цими фактами Уповноважений ВРУ підготує акти реагування й листи до відповідних органів.

Про інцидент із виховательками раніше повідомила директорка департаменту освіти Олена Буйневич. За її словами, дві працівниці змушували дітей стояти з піднятими руками та присідати за непослух. Одну з них планують звільнити, іншу — відсторонити на час перевірки.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в дитячому садовчку в Одесі розгорівся скандал, через нібито знущання над вихованцями. Також ми писали, що на Одещині чоловік побив та викрав дитину.