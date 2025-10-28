Відео
Україна
Головна Одеса Двоє дітей загинули у Миколаєві — матері не було вдома

Двоє дітей загинули у Миколаєві — матері не було вдома

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 16:20
Оновлено: 16:05
У Миколаєві загинули двоє дітей, поки мати була відсутня
Правоохоронці у будинку, де загинули діти. Фото: Головне управління Нацполіції Миколаївщини

У Миколаєві сталася трагедія, внаслідок якої загинули двоє маленьких дітей. Правоохоронці розпочали розслідування, щоб з’ясувати всі обставини події. Попередньо відомо, що діти могли отруїтися чадним газом.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції Миколаївщини.

Читайте також:

Трагічна загибель

Трагедія сталася в одному з мікрорайонів Миколаєва. До поліції звернулася місцева мешканка, яка повідомила про смерть двох малолітніх дітей. Попередньо з’ясовано, що мати залишила чотирирічного сина та трирічну доньку вдома самих майже на пів доби. Коли жінка повернулася додому в стані алкогольного сп’яніння, виявила дітей без ознак життя, а квартиру — наповнену паром.

Під час огляду тіл судово-медичний експерт не виявив зовнішніх ознак насильницької смерті. За попередніми висновками, причиною трагедії стало отруєння чадним газом.

Що загрожує

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактами залишення дітей у небезпеці та невиконання батьківських обов’язків, що призвело до тяжких наслідків. Матері загрожує до восьми років позбавлення волі. Обставини трагедії встановлюють слідчі.

Нагаддаємо, ми повідомляли, що в Одесі розгорівся скандал у дитячому садочку, в якому нібито знущалися із дітей. Також ми писали, що на одному із вокзалів Одещини постраждала дитина.

Одеса діти Миколаїв Одеська область Миколаївська область Новини Одеси загибель
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
