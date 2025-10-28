У Миколаєві загинули двоє дітей, поки мати була відсутня

Правоохоронці у будинку, де загинули діти. Фото: Головне управління Нацполіції Миколаївщини

У Миколаєві сталася трагедія, внаслідок якої загинули двоє маленьких дітей. Правоохоронці розпочали розслідування, щоб з’ясувати всі обставини події. Попередньо відомо, що діти могли отруїтися чадним газом.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції Миколаївщини.

Трагічна загибель

Трагедія сталася в одному з мікрорайонів Миколаєва. До поліції звернулася місцева мешканка, яка повідомила про смерть двох малолітніх дітей. Попередньо з’ясовано, що мати залишила чотирирічного сина та трирічну доньку вдома самих майже на пів доби. Коли жінка повернулася додому в стані алкогольного сп’яніння, виявила дітей без ознак життя, а квартиру — наповнену паром.

Під час огляду тіл судово-медичний експерт не виявив зовнішніх ознак насильницької смерті. За попередніми висновками, причиною трагедії стало отруєння чадним газом.

Що загрожує

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактами залишення дітей у небезпеці та невиконання батьківських обов’язків, що призвело до тяжких наслідків. Матері загрожує до восьми років позбавлення волі. Обставини трагедії встановлюють слідчі.

