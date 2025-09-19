Відео
Головна Одеса Отруєння грибами на Одещині — троє людей у лікарні

Отруєння грибами на Одещині — троє людей у лікарні

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 17:33
Отруєння грибами Одещина 2025 — троє людей постраждали
Гриби біля дерева. Фото ілюстративне: depositphotos

На Одещині зафіксували випадок отруєння грибами, від якого постраждали троє мешканців Березівки. Жителів області закликали бути обережними під час грибного сезону.

Про це повідомили в Держпродспоживслужбі.

Читайте також:

Випадок отруєннях

Сезон збору грибів в Україні триває майже цілий рік, але найбільш активно — восени. Саме зараз на ринках та стихійних точках з’являється найбільше продукції, яка може становити небезпеку для здоров’я. У поточному році в Березівці троє людей отруїлися грибами невідомого виду. Вони придбали у приватної особи маринований продукт домашнього приготування та після вживання потрапили до лікарні.

Як вберегтися

Фахівці нагадують: безпечніше купувати печериці, гливи та інші гриби лише у магазинах чи на спеціалізованих ринках, де вони проходять перевірку. Категорично заборонено брати гриби у продавців на узбіччях доріг, стихійних ринках чи в інтернеті.

Також лікарі радять не годувати грибами дітей до 12 років, вагітних та людей похилого віку. Навіть їстівні гриби важко засвоюються через високий вміст клітковини та хітину. Якщо після вживання грибів з’явилися біль у животі, нудота, слабкість, блювота чи інші симптоми отруєння, потрібно негайно викликати швидку допомогу.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі учні одного із ліцеїв отруїлися сльозогінним газом. Також ми писали, що на російському курорті масово отруїлися діти.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
