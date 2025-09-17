Відео
В Одесі учні одного з ліцеїв отруїлися сльозогінним газом

В Одесі учні одного з ліцеїв отруїлися сльозогінним газом

Дата публікації: 17 вересня 2025 19:08
Газовий балончик у класі: постраждали 11 дітей в Одесі
Поліцейська біля школи, де стався інцидент. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини.

Сьогодні, 17 вересня, в одному з одеських ліцеїв 11 учнів постраждали через випадкове спрацювання газового балончика. Інцидент стався з учнями сьомого класу. Внаслідок події декілька дітей потрапили до лікарні.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Деталі інциденту

За попередніми даними, в одному із ліцеїв Одеси 14-річний учень під час перебування у вбиральні випадково натиснув на газовий балончик, який носив із собою. Газ розповсюдився до класу, де перебували 23 семикласники. Дітей негайно вивели на свіже повітря. Шестеро школярів потрапили до лікарні. Двоє з ліцеїстів залишаються у медзакладі з попереднім діагнозом "інгаляційне отруєння невідомою речовиною". Інших відправили додому.

На місці події працюють правоохоронці. Балончик, який, за словами батька, був придбаний для самозахисту дитини, вилучено. Цей випадок внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статею 296 ч.1 як хуліганство. За це загрожує штрф від 1 000 до 2 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі до 5 років.

Одеса
Газовий балончик, який розпили в школі. Фото: Головне управління Нацполіції
Одеса
Речовий доказ в пакеті. Фото: Головне управління Нацполіції

Нагадаємо, ми писали, що учні четвертих класів з 2027 року знову складатимуть ЗНО. Також ми повідомляли, що у Деснянській РДА розповіли про плани на закупівлю нових укриттів для шкіл.

Одеса школи поліція Одеська область Новини Одеси школярі
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
