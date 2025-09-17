Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе ученики одного из лицеев отравились слезоточивым газом

В Одессе ученики одного из лицеев отравились слезоточивым газом

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 19:08
Газовый баллончик в классе: пострадали 11 детей в Одессе
Полицейская возле школы, где произошел инцидент. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области.

Сегодня, 17 сентября, в одном из одесских лицеев 11 учеников пострадали из-за случайного срабатывания газового баллончика. Инцидент произошел с учениками седьмого класса. В результате происшествия несколько детей попали в больницу.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Детали инцидента

По предварительным данным, в одном из лицеев Одессы 14-летний ученик во время пребывания в туалете случайно нажал на газовый баллончик, который носил с собой. Газ распространился в класс, где находились 23 семиклассника. Детей немедленно вывели на свежий воздух. Шестеро школьников попали в больницу. Двое из лицеистов остаются в медучреждении с предварительным диагнозом "ингаляционное отравление неизвестным веществом". Других отправили домой.

На месте происшествия работают правоохранители. Баллончик, который, по словам отца, был приобретен для самозащиты ребенка, изъят. Этот случай был внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье 296 ч.1 как хулиганство. За это грозит штрф от 1 000 до 2 000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или ограничение свободы до 5 лет.

Одеса
Газовый баллончик, который распылили в школе. Фото: Главное управление Нацполиции.
Одеса
Вещественное доказательство в пакете. Фото: Главное управление Нацполиции.

Напомним, мы писали, что ученики четвертых классов с 2027 года снова будут сдавать ВНО. Также мы сообщали, что в Деснянской РГА рассказали о планах на закупку новых укрытий для школ.

Одесса школы полиция Одесская область Новости Одессы школьники
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации