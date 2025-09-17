Газовый баллончик в классе: пострадали 11 детей в Одессе

Полицейская возле школы, где произошел инцидент. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области.

Сегодня, 17 сентября, в одном из одесских лицеев 11 учеников пострадали из-за случайного срабатывания газового баллончика. Инцидент произошел с учениками седьмого класса. В результате происшествия несколько детей попали в больницу.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Детали инцидента

По предварительным данным, в одном из лицеев Одессы 14-летний ученик во время пребывания в туалете случайно нажал на газовый баллончик, который носил с собой. Газ распространился в класс, где находились 23 семиклассника. Детей немедленно вывели на свежий воздух. Шестеро школьников попали в больницу. Двое из лицеистов остаются в медучреждении с предварительным диагнозом "ингаляционное отравление неизвестным веществом". Других отправили домой.

На месте происшествия работают правоохранители. Баллончик, который, по словам отца, был приобретен для самозащиты ребенка, изъят. Этот случай был внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье 296 ч.1 как хулиганство. За это грозит штрф от 1 000 до 2 000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или ограничение свободы до 5 лет.

Газовый баллончик, который распылили в школе. Фото: Главное управление Нацполиции.

Вещественное доказательство в пакете. Фото: Главное управление Нацполиции.

