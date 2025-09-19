Отравление грибами Одесская область 2025 - три человека пострадали

Грибы возле дерева. Фото иллюстративное: depositphotos

В Одесской области зафиксировали случай отравления грибами, от которого пострадали трое жителей Березовки. Жителей области призвали быть осторожными во время грибного сезона.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

Случай отравления

Сезон сбора грибов в Украине продолжается почти круглый год, но наиболее активно — осенью. Именно сейчас на рынках и стихийных точках появляется больше всего продукции, которая может представлять опасность для здоровья. В текущем году в Березовке три человека отравились грибами неизвестного вида. Они приобрели у частного лица маринованный продукт домашнего приготовления и после употребления попали в больницу.

Как уберечься

Специалисты напоминают: безопаснее покупать шампиньоны, вешенки и другие грибы только в магазинах или на специализированных рынках, где они проходят проверку. Категорически запрещено брать грибы у продавцов на обочинах дорог, стихийных рынках или в интернете.

Также врачи советуют не кормить грибами детей до 12 лет, беременных и пожилых людей. Даже съедобные грибы трудно усваиваются из-за высокого содержания клетчатки и хитина. Если после употребления грибов появились боль в животе, тошнота, слабость, рвота или другие симптомы отравления, нужно немедленно вызвать скорую помощь.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе ученики одного из лицеев отравились слезоточивым газом. Также мы писали, что на российском курорте массово отравились дети.