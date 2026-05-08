В Одесской области семеро детей отравились неизвестными таблетками

Авто "скорой" помощи. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Измаильском районе в больницу попали семь учеников одного из лицеев Сафьяновской громады. Детям стало плохо после того, как они на перемене выпили таблетки, которые им дали как "витамины". Полиция уже проводит проверку и устанавливает, что именно употребляли школьники. Происхождение вещества пока неизвестно.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Отравление таблетками

Инцидент произошел днем 8 мая в одном из лицеев Сафьяновской общины в Измаильском районе. В полицию обратились медики и сообщили, что в больницу доставили семерых учеников с симптомами отравления. Предварительно правоохранители выяснили, что пятиклассники во время перемены выпили таблетки, которые принесла их одноклассница. Детям сказали, что это витамины, однако после употребления всем стало плохо.

Сейчас полицейские устанавливают, каким именно было вещество и откуда оно взялось. Также правоохранители опрашивают участников происшествия и работников учебного заведения. После завершения проверки события предоставят правовую квалификацию. Информации о состоянии детей пока официально не сообщали.

Симптомы отравления

При отравлении неизвестными веществами у детей могут появляться тошнота, рвота, боль в животе, головокружение и сильная слабость. Также возможны головная боль, сонливость, учащенное сердцебиение, бледность и нарушение координации. В более тяжелых случаях отравление может сопровождаться судорогами, потерей сознания или проблемами с дыханием.

Читайте также:

Что делать при отравлении

В случае подозрения на отравление неизвестными таблетками врачи советуют в первую очередь сразу вызвать скорую помощь. До приезда медиков ребенку нужно обеспечить покой и постоянно следить за его состоянием — не появляются ли проблемы с дыханием, сильная сонливость или потеря сознания. Если ребенок в сознании, ему можно дать обычную воду небольшими глотками. В то же время медики не рекомендуют самостоятельно вызывать рвоту или давать любые лекарства без назначения врача, ведь это может ухудшить состояние.

Также важно сохранить упаковку, остатки таблеток или выяснить их название - это поможет врачам быстрее определить причину отравления и оказать правильную помощь. Если ребенок потерял сознание, его нужно положить на бок и контролировать дыхание до приезда скорой.

Как сообщали Новини.LIVE, в селе Плахтиевка Белгород-Днестровского района к медикам обратились 44-летний мужчина и 13-летний подросток. Обоих госпитализировали с признаками отравления угарным газом. На место выехали спасатели, которые осмотрели дом. По их словам, следов горения или пожара не было. Предварительно установлено, что причиной инцидента стала утечка угарного газа.

Также Новини.LIVE писали, что в Черноморске Одесской области двое детей попали в больницу из-за отравления угарным газом. Инцидент произошел из-за работы генератора. Детей госпитализировали в больницу.