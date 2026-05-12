В Одессе ребенок провалился под землю: яма достигла 4 метров: яма достигла 4 метров

Спасатели проводят операцию по спасению. Фото: ГСЧС Одесской области

В Одессе 10-летняя девочка провалилась под землю прямо во время прогулки. Под ее ногами внезапно обвалилась тротуарная плитка, и ребенок оказался в яме глубиной около четырех метров. На помощь сразу бросились прохожие. К счастью, ребенок не получил серьезных травм.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Одесской области.

Ребенок упал под землю

Чрезвычайное происшествие произошло сегодня в Одессе. По словам очевидцев, тротуарная плитка внезапно провалилась прямо под ногами ребенка. Девочка упала в яму, глубиной четыре метра. Из-за угрозы нового обвала люди не рискнули спускаться самостоятельно. Свидетели вызвали спасателей и оставались рядом с ребенком, постоянно разговаривая с ней, чтобы она не паниковала до приезда помощи.

Спасатели достают ребенка. Фото: ГСЧС Одесской области

Спасение ребенка

Спасатели и полицейские прибыли оперативно. Уже через пять минут после начала спасательной операции девочку подняли на поверхность. Во время спасения отец ребенка поддерживал с ней связь по телефону. Медики осмотрели девочку на месте. По предварительной информации, ее жизни ничего не угрожает.

Ребенок после спасения. Фото: ГСЧС Одесской области

Как действовать в таких случаях

В таких ситуациях главное — не паниковать и не пытаться вытащить человека самостоятельно, если есть риск нового обвала.

Сразу звоните 101 или 112 и четко сообщите место происшествия.

Не подходите близко к краю провала — грунт или плитка могут обвалиться еще раз.

Если человек в сознании, постоянно разговаривайте с ним и успокаивайте.

Не бросайтесь вниз без страховки или специального оборудования.

Если есть возможность, ограничьте доступ других людей к опасному участку.

В темное время суток обозначьте место фонарем или другими заметными предметами.

Чего делать нельзя

Не тянуть человека за руки без оценки риска.

Не собирать толпу у края ямы.

Не прыгать вниз "на помощь" — это может привести к новым пострадавшим.

Не оставлять ребенка или пострадавшего одного до приезда спасателей.

Специалисты отмечают, что в случаях обвала грунта или коммуникаций даже несколько лишних шагов у края могут вызвать повторный инцидент.

Как сообщали Новини.LIVE, в Измаильском районе в больницу попали семеро учеников одного из лицеев Сафьяновской громады. Детям стало плохо после того, как они на перемене выпили таблетки, которые им дали как "витамины". Полиция уже проводит проверку и устанавливает, что именно употребляли школьники. Происхождение вещества пока неизвестно.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе вечером 18 апреля на одной из железнодорожных станций тяжело травмировался 12-летний парень. Ребенок поднялся на вагон электропоезда и получил поражение током. Подростка в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.