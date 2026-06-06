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Головна Одеса Впала з даху висотки: в Одесі загинула 11-річна дівчинка

Впала з даху висотки: в Одесі загинула 11-річна дівчинка

Ua ru
Дата публікації: 6 червня 2026 11:17
Впала з даху висотки: в Одесі загинула 11-річна дівчинка
Поліцейська заповнює протокол. Фото: Поліція Одещини

В Одесі ввечері 5 червня загинула 11-річна дівчинка. За даними поліції, дитина впала з даху багатоповерхівки на вулиці Пантелеймонівській. Правоохоронці з'ясовують усі обставини події.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції в Одеській області.

В Одесі загинула дитина

За попередньою інформацією правоохоронців, дитина стрибнула з даху 17-поверхового житлового будинку, в якому мешкала. Після падіння дівчинка опинилася на даху прибудови, де розташований торговельний центр. Від отриманих травм вона загинула.

Правоохоронці проводять перевірку

На місці трагедії працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та з'ясовують причини, які могли призвести до трагедії. Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Раніше Новини.LIVE писали, що у серпні 2023 року 10-річний Ваня Гончарук із Одещини загинув у таборі футбольної академії "Бенфіка", що у селі Ходосівка на Київщині, коли тренер повів дітей купатися на глибоке озеро й залишив їх без нагляду. Хлопчик не вмів плавати, про що батьки попереджали заздалегідь.

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Також Новини.LIVE повідомляли, що в Одеській області на місцевому ставку під кригу провалилися троє підлітків. Попри зусилля рятувальників, дітям вижити не вдалося.

Крім того Новини.LIVE інформували, що в місті Біляївка Одеської області 11-місячна дитина впала у вигрібну яму. Хлопчику поставили діагноз "стан після утоплення". Завдяки оперативним діям матері та медиків малюка вдалося врятувати.

діти Новини Одеси вікна загибель
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
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