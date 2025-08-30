Відео
Головна Одеса Трагедія у таборі — загибель хлопчика з Одещини знову розслідують

Трагедія у таборі — загибель хлопчика з Одещини знову розслідують

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 13:57
Справу загибелі хлопчика з Одещини контролює генпрокурор
Хлопчик, який втопився в літньому таборі на Київщині. Фото: Одеське життя

Розслідування смерті 10-річного Вані Гончарука з Одещини у футбольному таборі отримало новий поштовх. Генеральний прокурор Руслан Кравченко особисто взяв справу під контроль та замінив групу прокурорів, яких батьки звинувачували у затягуванні процесу.

Про це у суботу, 30 серпня, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Допис Офісу Генерального прокурора України. Фото: скриншот з Telegram

Справу 10-річного Вані Гончарука контролює прокурор

Трагедія сталася в серпні 2023 року. 10-річний Ваня Гончарук із Одещини загинув у таборі футбольної академії "Бенфіка", що у селі Ходосівка на Київщині, коли тренер повів дітей купатися на глибоке озеро й залишив їх без нагляду. Хлопчик не вмів плавати, про що батьки попереджали заздалегідь.

Два роки сім’я бореться за справедливість. У коментарі для "УП. Життя" мама хлопчика Світлана зізналася, що вже втрачала віру у вирок.

"Два роки ми пройшли всі кола пекла. Очікувань майже не залишилось. І коли ми почули, що нас особисто кличе Генеральний прокурор — це був шок. Ми не вірили, що таке можливо", — цитує слова жінки видання.

Батько хлопчика В’ячеслав додав, що лише завдяки суспільному розголосу справа зрушила з місця.

"Для нас це важливий сигнал. Уперше за два роки нас почули на найвищому рівні. Ми сприймаємо це як шанс добитися правди і зробити так, щоб подібне не повторилося з іншими дітьми", — сказав батько.

Кримінальні провадження відкрили тільки проти тренера

Журналісти "Української правди" з’ясували, що директоркою української філії академії є Марія Кривопішина, донька колишнього керівника Південно-Західної залізниці, фігуранта справи про розкрадання понад 50 млн грн. Сам табір діє на території комплексу Olimpic Village, пов’язаного з корупційними схемами.

Видання стверджує, що попри це, до суду дійшло лише одне кримінальне провадження — проти тренера. Справа проти посадових осіб "зависла" на експертизі. За першу половину 2025 року відбулося лише одне засідання, три інших перенесли. Лише після публікацій у ЗМІ процес знову почав рухатися.

Нагадаємо, на Одещині під час сварки чоловік схопив ніж і вдарив свою дружину. Також ми писали, що в Одесі на вулиці Ромашковій горів двоповерховий будинок.

Одеса трагедія діти Одеська область Новини Одеси судові рішення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
