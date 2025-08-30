Пожежа в Одесі 30 серпня на Ромашковій — деталі

В Одесі горів житловий будинок — фотографії наслідків
У ніч проти 30 серпня в Одесі сталася масштабна пожежа. На вулиці Ромашковій горів двоповерховий будинок. На щастя, жертв та постраждалих немає.
Про це у суботу, 30 серпня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.
Пожежа в Одесі
Рятувальники ДСНС повідомили, що виклик надійшов уночі. Полум’я швидко охопило другий поверх і дах житлового будинку на вулиці Ромашковій. На місці працювали 5 пожежних машин і 23 вогнеборці.
Попри масштаб загоряння, пожежу вдалося локалізувати та повністю ліквідувати. Вогонь знищив частину перекриття, дах та внутрішні приміщення будинку. Причини займання наразі встановлюють фахівці.
Як уникнути пожежі в будинку
Рятувальники наголошують, що навіть незначна іскра або несправна проводка може призвести до трагедії. Тому важливо дотримуватися правил пожежної безпеки та перевіряти стан електромереж.
Нагадаємо, у Пересипському районі Одеси понад дві доби горів очерет, через що у повітря потрапили тонни забруднювальних речовин. Також ми писали, що минулого тижні на Одещині вогнеборці ліквідували майже пів тисячі пожеж в екосистемах. Вогонь знищив сотні гектарів територій, а збитки для довкілля оцінюються мільярдами.
