Пожежа в Одесі 30 серпня на Ромашковій — деталі

Пожежа в житловому будинку в Одесі. Фото ілюстративне: ДСНС

У ніч проти 30 серпня в Одесі сталася масштабна пожежа. На вулиці Ромашковій горів двоповерховий будинок. На щастя, жертв та постраждалих немає.

Про це у суботу, 30 серпня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Вогонь знищив дах житлового будинку в Одесі. Фото ілюстративне: ДСНС

Пожежа в Одесі

Рятувальники ДСНС повідомили, що виклик надійшов уночі. Полум’я швидко охопило другий поверх і дах житлового будинку на вулиці Ромашковій. На місці працювали 5 пожежних машин і 23 вогнеборці.

Попри масштаб загоряння, пожежу вдалося локалізувати та повністю ліквідувати. Вогонь знищив частину перекриття, дах та внутрішні приміщення будинку. Причини займання наразі встановлюють фахівці.

Пожежа в житловому будинку в Одесі. Фото ілюстративне: ДСНС

Як уникнути пожежі в будинку

Рятувальники наголошують, що навіть незначна іскра або несправна проводка може призвести до трагедії. Тому важливо дотримуватися правил пожежної безпеки та перевіряти стан електромереж.

Приміщення, яке вигоріло під час пожежі. Фото ілюстративне: ДСНС

Нагадаємо, у Пересипському районі Одеси понад дві доби горів очерет, через що у повітря потрапили тонни забруднювальних речовин. Також ми писали, що минулого тижні на Одещині вогнеборці ліквідували майже пів тисячі пожеж в екосистемах. Вогонь знищив сотні гектарів територій, а збитки для довкілля оцінюються мільярдами.