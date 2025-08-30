Відео
Головна Одеса В Одесі горів житловий будинок — фотографії наслідків

В Одесі горів житловий будинок — фотографії наслідків

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 10:21
Пожежа в Одесі 30 серпня на Ромашковій — деталі
Пожежа в житловому будинку в Одесі. Фото ілюстративне: ДСНС

У ніч проти 30 серпня в Одесі сталася масштабна пожежа. На вулиці Ромашковій горів двоповерховий будинок. На щастя, жертв та постраждалих немає.

Про це у суботу, 30 серпня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

В Одесі палав житловий будинок — фотографії наслідків - фото 1
Вогонь знищив дах житлового будинку в Одесі. Фото ілюстративне: ДСНС

Пожежа в Одесі

Рятувальники ДСНС повідомили, що виклик надійшов уночі. Полум’я швидко охопило другий поверх і дах житлового будинку на вулиці Ромашковій. На місці працювали 5 пожежних машин і 23 вогнеборці.

Попри масштаб загоряння, пожежу вдалося локалізувати та повністю ліквідувати. Вогонь знищив частину перекриття, дах та внутрішні приміщення будинку. Причини займання наразі встановлюють фахівці.

В Одесі палав житловий будинок — фотографії наслідків - фото 2
Пожежа в житловому будинку в Одесі. Фото ілюстративне: ДСНС

Як уникнути пожежі в будинку

Рятувальники наголошують, що навіть незначна іскра або несправна проводка може призвести до трагедії. Тому важливо дотримуватися правил пожежної безпеки та перевіряти стан електромереж.

В Одесі палав житловий будинок — фотографії наслідків - фото 3
Приміщення, яке вигоріло під час пожежі. Фото ілюстративне: ДСНС

Нагадаємо, у Пересипському районі Одеси понад дві доби горів очерет, через що у повітря потрапили тонни забруднювальних речовин. Також ми писали, що минулого тижні на Одещині вогнеборці ліквідували майже пів тисячі пожеж в екосистемах. Вогонь знищив сотні гектарів територій, а збитки для довкілля оцінюються мільярдами.

Одеса пожежа Одеська область Новини Одеси рятувальники будинок вогонь
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
