Пожар в Одессе 30 августа на Ромашковой - детали

Пожар в жилом доме в Одессе. Фото иллюстративное: ГСЧС

В ночь на 30 августа в Одессе произошел масштабный пожар. На улице Ромашковой горел двухэтажный дом. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Об этом в субботу, 30 августа, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Огонь уничтожил крышу жилого дома в Одессе. Фото иллюстративное: ГСЧС

Пожар в Одессе

Спасатели ГСЧС сообщили, что вызов поступил ночью. Пламя быстро охватило второй этаж и крышу жилого дома на улице Ромашковой. На месте работали 5 пожарных машин и 23 пожарных.

Несмотря на масштаб возгорания, пожар удалось локализовать и полностью ликвидировать. Огонь уничтожил часть перекрытия, крышу и внутренние помещения дома. Причины возгорания сейчас устанавливают специалисты.

Пожар в жилом доме в Одессе. Фото иллюстративное: ГСЧС

Как избежать пожара в доме

Спасатели отмечают, что даже незначительная искра или неисправная проводка может привести к трагедии. Поэтому важно соблюдать правила пожарной безопасности и проверять состояние электросетей.

Помещение, которое выгорело во время пожара. Фото иллюстративное: ГСЧС

Напомним, в Пересыпском районе Одессы более двух суток горел камыш, из-за чего в воздух попали тонны загрязняющих веществ. Также мы писали, что на прошлой неделе в Одесской области пожарные ликвидировали почти полтысячи пожаров в экосистемах. Огонь уничтожил сотни гектаров территорий, а ущерб для окружающей среды оценивается миллиардами.