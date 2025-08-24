Видео
Одесчина в огне — пожары уничтожили сотни гектаров земли

Дата публикации 24 августа 2025 17:15
Пожары в Одесской области нанесли ущерб в 29 млрд грн
Пожары уничтожили сотни гектаров земли в Одесской области. Фото: ГСЧС

За последнюю неделю в Одесской области пожарные ликвидировали почти полтысячи пожаров в экосистемах. Огонь уничтожил сотни гектаров территорий, а ущерб для окружающей среды оценивается миллиардами.

Об этом в воскресенье, 24 августа, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Читайте также:
Одещина у вогні — пожежі знищили сотні гектарів землі - фото 1
Горят деревья. Фото: ГСЧС

Пожары в Одесской области

По их данным, только за семь дней спасатели выезжали 482 раза на тушение возгораний в экосистемах и на открытых территориях. Площадь выгоревших земель превысила 453 гектара. По данным Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, убытки для природы и экономики составляют более 29 миллиардов гривен.

Одещина у вогні — пожежі знищили сотні гектарів землі - фото 2
Горит сухая трава. Фото: ГСЧС

Специалисты отмечают: поджог сухостоя — это не способ уборки, а преступление. Пламя уничтожает плодородный слой почвы, наносит вред животным и может перекинуться на жилые районы. Огонь распространяется быстро, и даже небольшое возгорание способно превратиться в масштабную трагедию.

Одещина у вогні — пожежі знищили сотні гектарів землі - фото 3
Пожар на полей в Одесской области. Фото: ГСЧС

Спасатели призывают жителей быть максимально осторожными с огнем.

  • Не жгите сухую траву и мусор.
  • Не оставляйте костер без присмотра.
  • Следите за детьми, чтобы они не играли с огнем.
  • При малейшей угрозе звоните на "101".
Одещина у вогні — пожежі знищили сотні гектарів землі - фото 4
Спасатели потушили пожар. Фото: ГСЧС

Какое наказание за поджог травы

В ГСЧС напоминают, что за поджоги сухостоя предусмотрена административная и уголовная ответственность. Нарушители должны осознавать, что их действия наносят колоссальный ущерб окружающей среде и представляют опасность для жизни людей.

Напомним, в поселке Авангард под Одессой сразу двое водителей наехали на мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. Также мы писали, что в Одессе разгорелся скандал из-за видео, на котором женщины, спорят с водителем автобуса, который возит мобилизованных.

Одесса пожар Одесская область Новости Одессы спасатели огонь
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
