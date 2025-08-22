Відео
Україна
Трасою Одеса-Вознесенськ не проїхати — сильна пожежа

Трасою Одеса-Вознесенськ не проїхати — сильна пожежа

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 16:35
Автодорога Одеса - Вознесенськ перекрита через пожежу
Пожежа біля траси. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

На автодорозі сполученням Одеса – Вознесенськ, сталося масштабне загоряння сухої рослинності. Через сильне задимлення для безпеки водіїв було тимчасово перекрито рух транспорту.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Читайте також:

Трасу перекрито

Загоряння сухої рослинності сталося на автодорозі сполученням Одеса – Вознесенськ, між населеними пунктами Донська Балка та Степанівка Березівського району. Наразі тимчасово перекрито рух транспорту через сильне задимлення.

Рятувальники ДСНС вже ліквідують пожежу, на даний час локалізовано 6 осередків займання. На місці також працюють поліцейські, які здійснюють регулювання дорожнього руху та не допускають водіїв до небезпечної зони.

"Просимо врахувати дану інформацію і по можливості обрати альтернативний шлях. Неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху, будьте обережними, уважно слідкуйте за дорожньою обстановкою",— йдеться у повідомленні правоохоронців.

до уваги водіїв!
Масштабна пожежа. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Нагадаємо, нещодавно ми писали про величезні затори на трасі Одеса-Рені. А також про те, що 24 серпня буде перекрито 5 вулиць в обласному центрі.

Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
