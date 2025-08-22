Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса По трассе Одесса-Вознесенск не проехать — сильный пожар

По трассе Одесса-Вознесенск не проехать — сильный пожар

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 16:35
Автодорога Одесса - Вознесенск перекрыта из-за пожара
Пожар возле трассы. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

На автодороге сообщением Одесса — Вознесенск, произошло масштабное возгорание сухой растительности. Из-за сильного задымления для безопасности водителей было временно перекрыто движение транспорта.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Трасса перекрыта

Возгорание сухой растительности произошло на автодороге сообщением Одесса — Вознесенск, между населенными пунктами Донская Балка и Степановка Березовского района. Сейчас временно перекрыто движение транспорта из-за сильного задымления.

Спасатели ГСЧС уже ликвидируют пожар, в настоящее время локализовано 6 очагов возгорания. На месте также работают полицейские, которые осуществляют регулирование дорожного движения и не допускают водителей к опасной зоне.

"Просим учесть данную информацию и по возможности выбрать альтернативный путь. Неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения, будьте осторожны, внимательно следите за дорожной обстановкой",— говорится в сообщении правоохранителей.

до уваги водіїв!
Масштабный пожар. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Напомним, недавно мы писали об огромных пробках на трассе Одесса-Рени. А также о том, что 24 августа будет перекрыто 5 улиц в областном центре.

Одесса пожар дороги Одесская область Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации