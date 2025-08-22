Автодорога Одесса - Вознесенск перекрыта из-за пожара

По трассе Одесса-Вознесенск не проехать — сильный пожар
На автодороге сообщением Одесса — Вознесенск, произошло масштабное возгорание сухой растительности. Из-за сильного задымления для безопасности водителей было временно перекрыто движение транспорта.
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.
Трасса перекрыта
Возгорание сухой растительности произошло на автодороге сообщением Одесса — Вознесенск, между населенными пунктами Донская Балка и Степановка Березовского района. Сейчас временно перекрыто движение транспорта из-за сильного задымления.
Спасатели ГСЧС уже ликвидируют пожар, в настоящее время локализовано 6 очагов возгорания. На месте также работают полицейские, которые осуществляют регулирование дорожного движения и не допускают водителей к опасной зоне.
"Просим учесть данную информацию и по возможности выбрать альтернативный путь. Неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения, будьте осторожны, внимательно следите за дорожной обстановкой",— говорится в сообщении правоохранителей.
