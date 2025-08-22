Ситуація на дорогах Одещини - де затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії (як виїхати з України)

Затор на кордоні. Фото ілюстративне: РІА

Сьогодні, 22 серпня, на трасі Одеса-Рені фіксуються величезні затори у Молдову, особливо біля КПП на Паланці. Однак шляхом до Румунії наразі проїзд вільний, чтояти у чергах там не доведеться.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

На пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі утворилася величезна черга, простояти в якій доведеться не менше 2 годин. Ще одна фіксується шляхом до нього біля села Маяки. У Рені, за даними картографічного сервісу, тягнучок наразі немає. Що стосується "Старокозачого — Тудора", проїзд там вільний.

Затори до Румунії

Біля найближчого до Румунії поромного переходу "пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" наразі заторів немає. В районі каналу Кофа тягнучок теж не зафіксовано. Поїздка з Одеси триватиме трохи більше 4 годин.

