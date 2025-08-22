Видео
В Молдову сейчас не выехать — ситуация на трассе Одесса-Рени

В Молдову сейчас не выехать — ситуация на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 14:12
Ситуация на дорогах Одесской области - где пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию (как выехать из Украины)
Пробка на границе. Фото иллюстративное: РИА

Сегодня, 22 августа, на трассе Одесса-Рени фиксируются огромные пробки в Молдову, особенно возле КПП на Паланке. Однако по пути в Румынию пока проезд свободный, стоять в очередях там не придется.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки в Молдову

На пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас образовалась огромная очередь, простоять в которой придется не меньше 2 часов. Еще одна фиксируется по пути к нему возле села Маяки. В Рени, по данным картографического сервиса, пробок пока нет. Что касается "Староказачьего — Тудора", проезд там свободный.

None - фото 1
Пробки до Молдовы. Фото: скриншот Google Maps

Пробки в Румынию

У ближайшего к Румынии паромного перехода "пункт пропуска "Орловка — Исакча" пока пробок нет. В районе канала Кофа тянучек тоже не зафиксировано. Поездка из Одессы продлится чуть более 4 часов.

None - фото 2
Пробка в Румынию. Фото: скриншот Google Maps

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для туристов, которые направляются в Молдову. А также о том, какие документы надо не забыть взять с собой в Румынию, путешествуя за рулем.

Одесса дороги Одесская область пробки Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
