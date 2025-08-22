Ситуация на дорогах Одесской области - где пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию (как выехать из Украины)

Пробка на границе. Фото иллюстративное: РИА

Сегодня, 22 августа, на трассе Одесса-Рени фиксируются огромные пробки в Молдову, особенно возле КПП на Паланке. Однако по пути в Румынию пока проезд свободный, стоять в очередях там не придется.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

На пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас образовалась огромная очередь, простоять в которой придется не меньше 2 часов. Еще одна фиксируется по пути к нему возле села Маяки. В Рени, по данным картографического сервиса, пробок пока нет. Что касается "Староказачьего — Тудора", проезд там свободный.

Пробки до Молдовы. Фото: скриншот Google Maps

Пробки в Румынию

У ближайшего к Румынии паромного перехода "пункт пропуска "Орловка — Исакча" пока пробок нет. В районе канала Кофа тянучек тоже не зафиксировано. Поездка из Одессы продлится чуть более 4 часов.

Пробка в Румынию. Фото: скриншот Google Maps

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для туристов, которые направляются в Молдову. А также о том, какие документы надо не забыть взять с собой в Румынию, путешествуя за рулем.