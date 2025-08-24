Відео
Одещина у вогні — пожежі знищили сотні гектарів землі

Одещина у вогні — пожежі знищили сотні гектарів землі

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 17:15
Пожежі на Одещині завдали збитків у 29 млрд грн
Пожежі знищили сотні гектарів землі на Одещині. Фото: ДСНС

За останній тиждень на Одещині вогнеборці ліквідували майже пів тисячі пожеж в екосистемах. Вогонь знищив сотні гектарів територій, а збитки для довкілля оцінюються мільярдами. 

Про це у неділю, 24 серпня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Читайте також:
Одещина у вогні — пожежі знищили сотні гектарів землі - фото 1
Горять дерева. Фото: ДСНС

Пожежі на Одещині

За їхніми даними, лише за сім днів рятувальники виїжджали 482 рази на гасіння займань в екосистемах та на відкритих територіях. Площа вигорілих земель перевищила 453 гектари. За даними Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу, збитки для природи та економіки становлять понад 29 мільярдів гривень.

Одещина у вогні — пожежі знищили сотні гектарів землі - фото 2
Горить суха трава. Фото: ДСНС

Фахівці наголошують: підпал сухостою — це не спосіб прибирання, а злочин. Полум’я нищить родючий шар ґрунту, завдає шкоди тваринам та може перекинутися на житлові райони. Вогонь поширюється швидко, і навіть невелике займання здатне перетворитися на масштабну трагедію.

Одещина у вогні — пожежі знищили сотні гектарів землі - фото 3
Пожежа на полів в Одеській області. Фото: ДСНС

Рятувальники закликають мешканців бути максимально обережними з вогнем.

  • Не паліть суху траву та сміття.
  • Не залишайте багаття без нагляду.
  • Стежте за дітьми, аби вони не гралися з вогнем.
  • При найменшій загрозі телефонуйте на "101".
Одещина у вогні — пожежі знищили сотні гектарів землі - фото 4
Рятувальники загасили пожежу. Фото: ДСНС

Яке покарання за підпал трави

У ДСНС нагадують, що за підпали сухостою передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Порушники мають усвідомлювати, що їхні дії завдають колосальних збитків довкіллю та становлять небезпеку для життя людей.

Одеса пожежа Одеська область Новини Одеси рятувальники вогонь
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
