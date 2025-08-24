Пожежі на Одещині завдали збитків у 29 млрд грн

Пожежі знищили сотні гектарів землі на Одещині. Фото: ДСНС

За останній тиждень на Одещині вогнеборці ліквідували майже пів тисячі пожеж в екосистемах. Вогонь знищив сотні гектарів територій, а збитки для довкілля оцінюються мільярдами.

Про це у неділю, 24 серпня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Реклама

Читайте також:

Горять дерева. Фото: ДСНС

Пожежі на Одещині

За їхніми даними, лише за сім днів рятувальники виїжджали 482 рази на гасіння займань в екосистемах та на відкритих територіях. Площа вигорілих земель перевищила 453 гектари. За даними Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу, збитки для природи та економіки становлять понад 29 мільярдів гривень.

Горить суха трава. Фото: ДСНС

Фахівці наголошують: підпал сухостою — це не спосіб прибирання, а злочин. Полум’я нищить родючий шар ґрунту, завдає шкоди тваринам та може перекинутися на житлові райони. Вогонь поширюється швидко, і навіть невелике займання здатне перетворитися на масштабну трагедію.

Пожежа на полів в Одеській області. Фото: ДСНС

Рятувальники закликають мешканців бути максимально обережними з вогнем.

Не паліть суху траву та сміття.

Не залишайте багаття без нагляду.

Стежте за дітьми, аби вони не гралися з вогнем.

При найменшій загрозі телефонуйте на "101".

Рятувальники загасили пожежу. Фото: ДСНС

Яке покарання за підпал трави

У ДСНС нагадують, що за підпали сухостою передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Порушники мають усвідомлювати, що їхні дії завдають колосальних збитків довкіллю та становлять небезпеку для життя людей.

Нагадаємо, в селищі Авангард під Одесою одразу двоє водіїв наїхали на чоловіка, який переходив дорогу в невстановленому місці. Також ми писали, що в Одесі розгорівся скандал через відео, на якому жінки сперечаються з водієм автобуса, що возить мобілізованих.