Масштабный пожар и многочисленные разрушения в Одесской области - что происходит и кто виноват

Пожар в Одесской области. Фото: ГСЧС Одесской области

В Пересыпском районе Одессы вспыхнул масштабный пожар камыша. Сухостой горел более 2 суток, из-за чего в воздух попали тонны загрязняющих веществ. Убытки окружающей среде составили более 20 миллионов гривен.

Об этом сообщает ГСЧС Одесской области.

Пожар в Одесской области

Пламя в Пересыпском районе Одессы по Хаджибейской дороге бушевало более 2 суток и уничтожило более 9 гектаров сухостоя. В результате горения в воздух попало 6495 тонн загрязняющих веществ, из которых более 6415 тонн опасного для здоровья CO₂. Из-за густого дыма жители прилегающих районов не могли дышать и открывать окна.

По подсчетам экологов, размер ущерба окружающей среде составил 20 миллионов гривен. В ГСЧС подозревают, что причиной пожара стали неосторожные действия местных по очистке территории от сухостоя.

"Такие поджоги — это не просто "очистка территории". Это: отравленный воздух, который попадает в легкие детей и взрослых; разрушение уникальных экосистем; огромные потери для государства. Не жгите траву и стерню! Каждый поджог — это преступление против природы, людей и будущего Украины",— говорится в сообщении экологов.

Камыш горит. Фото: ГСЧС Одесской области

Какое наказание за поджог травы

В ГСЧС напоминают, что за поджоги сухостоя предусмотрена административная ответственность. Штрафы за такие действия составляют от 3060 до 6120 гривен для граждан и от 15300 до 21420 гривен для должностных лиц.

