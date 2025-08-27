Відео
Україна
Головна Одеса Частина Одеси в диму — чергова пожежа на полях зрошення

Частина Одеси в диму — чергова пожежа на полях зрошення

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 13:55
Масштабна пожежа та численні руйнування на Одещині - що відбувається та хто винен
Пожежа на Одещині. Фото: ДСНС Одещини

У Пересипському районі Одеси спалахнула масштабна пожежа очерету. Сухостій палав понад 2 доби, через що у повітря потрапили тонни забруднюючих речовин. Збитки довкіллю склали понад 20 мільйонів гривень.

Про це повідомляє ДСНС Одещини.

Читайте також:

Пожежа на Одещині

Полум’я у Пересипському районі Одеси по Хаджибейській дорозі вирувало понад 2 доби та знищило понад 9 гектарів сухостою. В результаті горіння у повітря потрапило 6495 тонн забруднюючих речовин, з яких більше 6415 тонн небезпечного для здоров'я CO₂. Через густий дим жителі прилеглих районів не могли дихати та відчиняти вікна.

За підрахунками екологів, розмір збитків навколишньому середовищу склав 20 мільйонів гривень. У ДСНС підозрюють, що причиною пожежі стали необережні дії місцевих з очищення території від сухостою.

"Такі підпали — це не просто "очищення території". Це: отруєне повітря, яке потрапляє у легені дітей та дорослих; руйнування унікальних екосистем; величезні втрати для держави. Не паліть траву та стерню! Кожен підпал — це злочин проти природи, людей і майбутнього України",— йдеться у повідомленні екологів.

Возможно, это изображение огонь и текст
Очерет горить. Фото: ДСНС Одещини

Яке покарання за підпал трави

У ДСНС нагадують, що за підпали сухостою передбачена адміністративна відповідальність. Штрафи за такі дії становлять від 3060 до 6120 гривень для громадян та від 15300 до 21420 гривень для посадових осіб.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про можежу, яка знищила 10 гектарів землі. А також про займання у ЖК "7 небо".

Одеса пожежа Одеська область Новини Одеси вогонь
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
