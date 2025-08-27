Масштабна пожежа та численні руйнування на Одещині - що відбувається та хто винен

Пожежа на Одещині. Фото: ДСНС Одещини

У Пересипському районі Одеси спалахнула масштабна пожежа очерету. Сухостій палав понад 2 доби, через що у повітря потрапили тонни забруднюючих речовин. Збитки довкіллю склали понад 20 мільйонів гривень.

Про це повідомляє ДСНС Одещини.

Пожежа на Одещині

Полум’я у Пересипському районі Одеси по Хаджибейській дорозі вирувало понад 2 доби та знищило понад 9 гектарів сухостою. В результаті горіння у повітря потрапило 6495 тонн забруднюючих речовин, з яких більше 6415 тонн небезпечного для здоров'я CO₂. Через густий дим жителі прилеглих районів не могли дихати та відчиняти вікна.

За підрахунками екологів, розмір збитків навколишньому середовищу склав 20 мільйонів гривень. У ДСНС підозрюють, що причиною пожежі стали необережні дії місцевих з очищення території від сухостою.

"Такі підпали — це не просто "очищення території". Це: отруєне повітря, яке потрапляє у легені дітей та дорослих; руйнування унікальних екосистем; величезні втрати для держави. Не паліть траву та стерню! Кожен підпал — це злочин проти природи, людей і майбутнього України",— йдеться у повідомленні екологів.

Очерет горить. Фото: ДСНС Одещини

Яке покарання за підпал трави

У ДСНС нагадують, що за підпали сухостою передбачена адміністративна відповідальність. Штрафи за такі дії становлять від 3060 до 6120 гривень для громадян та від 15300 до 21420 гривень для посадових осіб.

