Главная Одесса Трагедия в лагере — гибель мальчика из Одесчины снова расследуют

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 13:57
Дело гибели мальчика из Одесской области контролирует генпрокурор
Мальчик, который утонул в летнем лагере на Киевщине. Фото: Одесская жизнь

Расследование смерти 10-летнего Вани Гончарука из Одесской области в футбольном лагере получило новый толчок. Генеральный прокурор Руслан Кравченко лично взял дело под контроль и заменил группу прокуроров, которых родители обвиняли в затягивании процесса.

Об этом в субботу, 30 августа, сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Трагедія у таборі — загибель хлопчика з Одещини знову розслідують - фото 1
Сообщение Офиса Генерального прокурора Украины. Фото: скриншот из Telegram

Дело 10-летнего Вани Гончарука контролирует прокурор

Трагедия произошла в августе 2023 года. 10-летний Ваня Гончарук из Одесской области погиб в лагере футбольной академии "Бенфика", что в селе Ходосовка Киевской области, когда тренер повел детей купаться на глубокое озеро и оставил их без присмотра. Мальчик не умел плавать, о чем родители предупреждали заранее.

Два года семья борется за справедливость. В комментарии для "УП. Жизнь" мама мальчика Светлана призналась, что уже теряла веру в приговор.

"Два года мы прошли все круги ада. Ожиданий почти не осталось. И когда мы услышали, что нас лично зовет Генеральный прокурор — это был шок. Мы не верили, что такое возможно", — цитирует слова женщины издание.

Отец мальчика Вячеслав добавил, что только благодаря общественной огласке дело сдвинулось с места.

"Для нас это важный сигнал. Впервые за два года нас услышали на самом высоком уровне. Мы воспринимаем это как шанс добиться правды и сделать так, чтобы подобное не повторилось с другими детьми", — сказал отец.

Уголовные производства открыли только против тренера

Журналисты "Украинской правды" выяснили, что директором украинского филиала академии является Мария Кривопишина, дочь бывшего руководителя Юго-Западной железной дороги, фигуранта дела о хищении более 50 млн грн. Сам лагерь действует на территории комплекса Olimpic Village, связанного с коррупционными схемами.

Издание утверждает, что несмотря на это, до суда дошло только одно уголовное производство — против тренера. Дело против должностных лиц "зависло" на экспертизе. За первую половину 2025 года состоялось только одно заседание, три других перенесли. Только после публикаций в СМИ процесс снова начал двигаться.

Напомним, в Одесской области во время ссоры мужчина схватил нож и ударил свою жену. Также мы писали, что в Одессе на улице Ромашковой горел двухэтажный дом.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
