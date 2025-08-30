Мужчина в Одесской области ранил ножом жену из-за ревности

Полицейская составляет протокол. Фото иллюстративное: Нацполиция

В Одесской области обычное застолье между супругами завершилось кровавой поножовщиной. Во время ссоры мужчина схватил нож и ударил свою жену. Ему грозит до восьми лет заключения.

Об этом в субботу, 30 августа, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Мужчина подрезал жену

По информации полицейских, происшествие произошло несколько дней назад в одном из населенных пунктов Авангардовской громады. Супруги, 65-летний мужчина и его 63-летняя жена, распивали алкоголь в собственном доме. Между ними вспыхнул конфликт на почве ревности. В разгар ссоры мужчина схватил нож со стола и нанес удар женщине в живот.

Осознав, что произошло, нападавший сам вызвал "скорую". Медики срочно госпитализировали потерпевшую с проникающим ножевым ранением брюшной полости и сообщили в полицию.

Какое наказание за ножевое ранение

Правоохранители задержали злоумышленника прямо на месте происшествия. Нож и другие вещественные доказательства изъяли и передали на экспертизу. Ему объявили подозрение по ч.1 ст.121 УК Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение.

Суд, рассмотрев ходатайство следователей, избрал для подозреваемого меру пресечения — содержание под стражей без права залога.

Напомним, в Одессе двухлетний ребенок выпал из окна на третьем этаже жилого дома и получил травмы, сейчас он госпитализирован в одну из городских больниц. Также мы писали, что житель города Южное Одесской области зарезал своего знакомого во время ссоры возле дома.