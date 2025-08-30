Відео
Головна Одеса На Одещині через ревнощі чоловік ледь не зарізав дружину — деталі

На Одещині через ревнощі чоловік ледь не зарізав дружину — деталі

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 10:59
Чоловік на Одещині поранив ножем дружину через ревнощі
Поліцейська складає протокол. Фото ілюстративне: Нацполіція

На Одещині звичайне застілля між подружжям завершилося кривавою різаниною. Під час сварки чоловік схопив ніж і вдарив свою дружину. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Про це у суботу, 30 серпня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області

Читайте також:

Чоловік підрізав дружину

За інформацією поліцейських, подія сталася кілька днів тому в одному з населених пунктів Авангардівської громади. Подружжя, 65-річний чоловік та його 63-річна дружина, розпивали алкоголь у власному будинку. Між ними спалахнув конфлікт на ґрунті ревнощів. У розпал сварки чоловік схопив ніж зі столу й завдав удару жінці в живіт.

Усвідомивши, що сталося, нападник сам викликав "швидку". Медики терміново госпіталізували потерпілу з проникаючим ножовим пораненням черевної порожнини та повідомили поліцію.

Яке покарання за ножове поранення

Правоохоронці затримали зловмисника прямо на місці події. Ніж та інші речові докази вилучили й передали на експертизу. Йому оголосили підозру за ч.1 ст.121 КК України — умисне тяжке тілесне ушкодження.

Суд, розглянувши клопотання слідчих, обрав для підозрюваного запобіжний захід — тримання під вартою без права застави. 

Нагадаємо, в Одесі дворічна дитина випала з вікна на третьому поверсі житлового будинку та отримала травми, наразі її ушпиталено до однієї з міських лікарень. Також ми писали, що житель міста Південне на Одещині зарізав свого знайомого під час сварки біля будинку. 

Одеса напад конфлікт різанина Одеська область Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
