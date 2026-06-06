Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Упала с крыши высотки: в Одессе погибла 11-летняя девочка

Упала с крыши высотки: в Одессе погибла 11-летняя девочка

Ua ru
Дата публикации 6 июня 2026 11:17
Упала с крыши высотки: в Одессе погибла 11-летняя девочка
Полицейская заполняет протокол. Фото: Полиция Одесской области

В Одессе вечером 5 июня погибла 11-летняя девочка. По данным полиции, ребенок упал с крыши многоэтажки на улице Пантелеймоновской. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Одесской области.

В Одессе погиб ребенок

По предварительной информации правоохранителей, ребенок прыгнул с крыши 17-этажного жилого дома, в котором жил. После падения девочка оказалась на крыше пристройки, где расположен торговый центр. От полученных травм она погибла.

Правоохранители проводят проверку

На месте трагедии работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и выясняют причины, которые могли привести к трагедии. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее Новини.LIVE писали, что в августе 2023 года 10-летний Ваня Гончарук из Одесской области погиб в лагере футбольной академии "Бенфика", что в селе Ходосовка Киевской области, когда тренер повел детей купаться на глубокое озеро и оставил их без присмотра. Мальчик не умел плавать, о чем родители предупреждали заранее.

Читайте также:

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области на местном пруду под лед провалились трое подростков. Несмотря на усилия спасателей, детям выжить не удалось.

Кроме того Новини.LIVE информировали, что в городе Беляевка Одесской области 11-месячный ребенок упал в выгребную яму. Мальчику поставили диагноз "состояние после утопления". Благодаря оперативным действиям матери и медиков малыша удалось спасти.

дети Новости Одессы окна гибель
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации