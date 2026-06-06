Упала с крыши высотки: в Одессе погибла 11-летняя девочка

Полицейская заполняет протокол. Фото: Полиция Одесской области

В Одессе вечером 5 июня погибла 11-летняя девочка. По данным полиции, ребенок упал с крыши многоэтажки на улице Пантелеймоновской. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Одесской области.

В Одессе погиб ребенок

По предварительной информации правоохранителей, ребенок прыгнул с крыши 17-этажного жилого дома, в котором жил. После падения девочка оказалась на крыше пристройки, где расположен торговый центр. От полученных травм она погибла.

Правоохранители проводят проверку

На месте трагедии работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и выясняют причины, которые могли привести к трагедии. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее Новини.LIVE писали, что в августе 2023 года 10-летний Ваня Гончарук из Одесской области погиб в лагере футбольной академии "Бенфика", что в селе Ходосовка Киевской области, когда тренер повел детей купаться на глубокое озеро и оставил их без присмотра. Мальчик не умел плавать, о чем родители предупреждали заранее.

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