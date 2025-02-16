Трагедия на льду: в Одесской области погибли дети: в Одесской области погибли дети

На Одесчине в пруду утонуло трое подростков — шокирующие кадры
Игра на тонком льду обернулась ужасной трагедией. В Одесской области на местном пруду под лед провалились трое подростков. Несмотря на усилия спасателей, детям выжить не удалось.
Об этом в воскресенье, 16 февраля, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
В Одесской области дети провалились под лед
Страшная трагедия произошла 15 февраля в поселке Корсунцы. По предварительным данным, двое 15-летних ребят и один 14-летний вышли на середину водоема, проверяя прочность льда. Он не выдержал, и дети оказались в ледяной воде. Их крики услышали прохожие, которые немедленно вызвали спасателей.
На место прибыли 27 спасателей, 5 водолазов и 7 единиц техники, но спасти детей не удалось. Водолазы достали из воды тела погибших. С родственниками работают психологи ГСЧС.
Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 УКУ ("несчастный случай"). Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.
Другие трагедии на воде за последние дни
Выход на тонкий лед может стоить жизни, предупреждают в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области. Из-за неустойчивой погоды поверхность водоемов остается хрупкой, что уже привело к нескольким смертям.
Только за последние дни, по данным медиков, в регионе зафиксировано несколько случаев провала под лед.
- 13 февраля — в Одессе в промышленной зоне 68-летнего мужчину вытащили из воды. Он находится в больнице в тяжелом состоянии.
- 14 февраля — в селе Ширяево под лед провалился 70-летний мужчина. Спасти его не удалось.
- 15 февраля — в Парке Победы в Одессе под лед провалился 14-летний ребенок. К счастью, его удалось спасти.
Специалисты призывают родителей и граждан:
- Контролируйте местонахождение детей — не позволяйте им выходить на лед.
- Объясняйте, что даже кратковременные морозы не делают лед безопасным.
- Если увидели человека в воде — сразу вызывайте 101 и 103.
Напомним, россияне в ночь на 16 февраля нанесли удар дронами по Николаеву, есть пострадавшие люди. Также мы писали, что на днях в центре Николаева женщина со взрывчаткой подорвалась возле военных. Один военный и сама исполнительница погибла, есть раненые.
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