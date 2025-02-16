Трагедия на льду: в Одесской области погибли дети: в Одесской области погибли дети

Спасатели достали тело подростка из пруда. Фото: ГСЧС

Игра на тонком льду обернулась ужасной трагедией. В Одесской области на местном пруду под лед провалились трое подростков. Несмотря на усилия спасателей, детям выжить не удалось.

Об этом в воскресенье, 16 февраля, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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В Одесской области дети провалились под лед

Страшная трагедия произошла 15 февраля в поселке Корсунцы. По предварительным данным, двое 15-летних ребят и один 14-летний вышли на середину водоема, проверяя прочность льда. Он не выдержал, и дети оказались в ледяной воде. Их крики услышали прохожие, которые немедленно вызвали спасателей.

Водолазы ищут детей, которые провалились под воду. Фото: ГСЧС

На место прибыли 27 спасателей, 5 водолазов и 7 единиц техники, но спасти детей не удалось. Водолазы достали из воды тела погибших. С родственниками работают психологи ГСЧС.

Спасатели вытаскивают подростка из воды. Фото: ГСЧС

Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 УКУ ("несчастный случай"). Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

Психологи работают с родственниками погибших детей. Фото: ГСЧС

Другие трагедии на воде за последние дни

Выход на тонкий лед может стоить жизни, предупреждают в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области. Из-за неустойчивой погоды поверхность водоемов остается хрупкой, что уже привело к нескольким смертям.

Сообщение медиков. Фото: скриншот

Только за последние дни, по данным медиков, в регионе зафиксировано несколько случаев провала под лед.

13 февраля — в Одессе в промышленной зоне 68-летнего мужчину вытащили из воды. Он находится в больнице в тяжелом состоянии.

14 февраля — в селе Ширяево под лед провалился 70-летний мужчина. Спасти его не удалось.

15 февраля — в Парке Победы в Одессе под лед провалился 14-летний ребенок. К счастью, его удалось спасти.

Поисковые работы на местном пруду в Одесской области. Фото: ГСЧС

Специалисты призывают родителей и граждан:

Контролируйте местонахождение детей — не позволяйте им выходить на лед.

Объясняйте, что даже кратковременные морозы не делают лед безопасным.

Если увидели человека в воде — сразу вызывайте 101 и 103.

Напомним, россияне в ночь на 16 февраля нанесли удар дронами по Николаеву, есть пострадавшие люди. Также мы писали, что на днях в центре Николаева женщина со взрывчаткой подорвалась возле военных. Один военный и сама исполнительница погибла, есть раненые.