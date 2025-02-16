Трагедія на льоду: в Одеській області загинули діти

На Одещині в ставку втопилося троє підлітків — шокуючі кадри
Гра на тонкому льоду обернулася жахливою трагедією. В Одеській області на місцевому ставку під кригу провалилися троє підлітків. Попри зусилля рятувальників, дітям вижити не вдалося.
Про це у неділю, 16 лютого, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.
На Одещині діти провалилися під кригу
Страшна трагедія сталася 15 лютого в селищі Корсунці. За попередніми даними, двоє 15-річних хлопців та один 14-річний вийшли на середину водойми, перевіряючи міцність льоду. Він не витримав, і діти опинилися у крижаній воді. Їхні крики почули перехожі, які негайно викликали рятувальників.
На місце прибули 27 рятувальників, 5 водолазів та 7 одиниць техніки, але врятувати дітей не вдалося. Водолази дістали з води тіла загиблих. З родичами працюють психологи ДСНС.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 ККУ ("нещасний випадок"). Слідчі встановлюють усі обставини трагедії.
Інші трагедії на воді за останні дні
Вихід на тонкий лід може коштувати життя, попереджають в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області. Через нестійку погоду поверхня водойм залишається крихкою, що вже призвело до кількох смертей.
Лише за останні дні, за даними медиків, в регіоні зафіксовано декілька випадків провалення під лід.
- 13 лютого — в Одесі у промисловій зоні 68-річного чоловіка витягли з води. Він перебуває в лікарні у важкому стані.
- 14 лютого — у селі Ширяєве під кригу провалився 70-річний чоловік. Врятувати його не вдалося.
- 15 лютого — у Парку Перемоги в Одесі під лід провалилася 14-річна дитина. На щастя, її вдалося врятувати.
Фахівці закликають батьків та громадян:
- Контролюйте місцеперебування дітей — не дозволяйте їм виходити на лід.
- Пояснюйте, що навіть короткочасні морози не роблять лід безпечним.
- Якщо побачили людину у воді — одразу викликайте 101 та 103.
Нагадаємо, росіяни в ніч проти 16 лютого завдали удару дронами по Миколаєву, є постраждалі люди. Також ми писали, що днями у центрі Миколаєва жінка з вибухівкою підірвалася біля військових. Один військовий та сама виконавиця загинула, є поранені.
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