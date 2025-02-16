Трагедія на льоду: в Одеській області загинули діти

Рятувальники дістали тіло підлітка зі ставка. Фото: ДСНС

Гра на тонкому льоду обернулася жахливою трагедією. В Одеській області на місцевому ставку під кригу провалилися троє підлітків. Попри зусилля рятувальників, дітям вижити не вдалося.

Про це у неділю, 16 лютого, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

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Страшна трагедія сталася 15 лютого в селищі Корсунці. За попередніми даними, двоє 15-річних хлопців та один 14-річний вийшли на середину водойми, перевіряючи міцність льоду. Він не витримав, і діти опинилися у крижаній воді. Їхні крики почули перехожі, які негайно викликали рятувальників.

Водолази шукають дітей, які провалилися під воду. Фото: ДСНС

На місце прибули 27 рятувальників, 5 водолазів та 7 одиниць техніки, але врятувати дітей не вдалося. Водолази дістали з води тіла загиблих. З родичами працюють психологи ДСНС.

Рятувальники витягують підлітка з води. Фото: ДСНС

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 ККУ ("нещасний випадок"). Слідчі встановлюють усі обставини трагедії.

Психологи працюють з родичами загиблих дітей. Фото: ДСНС

Інші трагедії на воді за останні дні

Вихід на тонкий лід може коштувати життя, попереджають в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області. Через нестійку погоду поверхня водойм залишається крихкою, що вже призвело до кількох смертей.

Допис медиків. Фото: скриншот

Лише за останні дні, за даними медиків, в регіоні зафіксовано декілька випадків провалення під лід.

13 лютого — в Одесі у промисловій зоні 68-річного чоловіка витягли з води. Він перебуває в лікарні у важкому стані.

14 лютого — у селі Ширяєве під кригу провалився 70-річний чоловік. Врятувати його не вдалося.

15 лютого — у Парку Перемоги в Одесі під лід провалилася 14-річна дитина. На щастя, її вдалося врятувати.

Пошукові роботи на місцевому ставку в Одеській області. Фото: ДСНС

Фахівці закликають батьків та громадян:

Контролюйте місцеперебування дітей — не дозволяйте їм виходити на лід.

Пояснюйте, що навіть короткочасні морози не роблять лід безпечним.

Якщо побачили людину у воді — одразу викликайте 101 та 103.

Нагадаємо, росіяни в ніч проти 16 лютого завдали удару дронами по Миколаєву, є постраждалі люди. Також ми писали, що днями у центрі Миколаєва жінка з вибухівкою підірвалася біля військових. Один військовий та сама виконавиця загинула, є поранені.