Пляж, де немає сміху: в Одесі згадали загиблих дітей

Іграшки на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 4 червня в Одесі на узбережжі Чорного моря вшанували пам’ять дітей, які загинули через війну. На пляжі "Золотий берег" люди розклали іграшки, рушники та лежаки, нагадуючи про маленьких українців, чиє життя обірвалося занадто рано. Акція зібрала родини загиблих, громадських активістів та мешканців міста.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVЕ з місця події.

Іграшки замість дитячого сміху

Акцію провели на пляжі "Золотий берег" на 16-й станції Великого Фонтану. Частину узбережжя перетворили на символічний дитячий простір. Тут розмістили покривала, рушники та сотні іграшок. Біля них встановили таблички з іменами дітей, які загинули внаслідок російської агресії.

Табличка на честь вбитих дітей. Фото: Новини.LIVE

Організатори нагадали, що за відкритими даними в Одеській області загинули щонайменше 12 дітей, а по всій Україні — понад 699. Кожна іграшка на пляжі символізувала дитину, яка більше ніколи не зможе відпочивати біля моря, гратися на піску чи проводити літо разом із батьками. Під час заходу також відбулася хвилина мовчання на березі моря.

Люди під час хвилини мовчання. Фото: Новини.LIVE

Одеса пам’ятає

За словами голови громадської організації Родини янголів світла Ангеліни Любчак, для Одеси ця тема особливо болюча, адже місто також втратило дітей через російські атаки. Вона зазначила, що кожна іграшка на пляжі символізує дитину, яка могла б сьогодні приїхати до моря разом із батьками, але війна позбавила її такої можливості. Після завершення акції всі іграшки вирішили передати до дитячого закладу поруч із 16-ю станцією Фонтану.

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"Ця акція про пам'ять наших загиблих діток. Це іграшки, якими могли б гратися ці діти. Вони з ними вже ніколи не пограються. Але після акції ці іграшки будуть передані дітям, які зможуть ними користуватися", — розповіла Любчак.

Ангеліна Любчак про акцію. Фото: Новини.LIVE

Квіти з іграшкою. Фото: Новини.LIVE

Акція стала спільною ініціативою громадських організацій та місцевої влади. Вона нагадала, що День пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії проти України, відзначають 4 червня.

Іграшки на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Пам’ять про життя

Голова Київської районної адміністрації Одеси Марина Лозовенко зазначила, що море цього дня стало місцем пам’яті про дітей, які так і не встигли пізнати життя. За її словами, війна забрала найдорожче — дітей, які лише починали відкривати для себе світ, мріяти та будувати плани на майбутнє.

"Втратили найдорожче – дітей, які лише починали пізнавати світ, які не встигли здійснити свої мрії, промовити перші слова, зробити перші кроки. Пам'ятаємо кожне ім'я, зберігаємо в серці кожне маленьке життя", — зазначила Лозовенко.

Марина Лозовенко про вбитих дітей. Фото: Новини.LIVE

Люди приносять іграшки. Фото: Новини.LIVE

Родина Глодан

Серед учасників заходу була Ніна Глодан — мати загиблого військового Юрія Глодана. Його родина стала однією з перших трагічних жертв російських ударів по Одесі. У квітні 2022 року внаслідок ракетної атаки по житловому комплексу "Тірас" загинули дружина Юрія Валерія, тримісячна донька Кіра та його теща. Після цієї трагедії Юрій Глодан вступив до лав Збройних сил України. Він загинув у 2023 році, захищаючи країну.

Люди на акції. Фото: Новини.LIVE

Пані Ніна розповіла, що родина часто замислюється над тим, якою могла б вирости маленька Кіра. За її словами, поруч із ними зростає дівчинка майже того самого віку, що й онука, і це щоразу нагадує про втрачене майбутнє.

"Ми бачимо, як би вона зростала. Уявляємо, якою була б — з косичками, усміхненою, радісною, як її мама. Але цього тепер немає, на жаль", — розповіла Ніна Глодан.

Ніна Глодан про онуку. Фото: Новини.LIVE

Ведмедик на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Для багатьох учасників це був не лише день скорботи, а й нагадування про необхідність зберігати пам’ять про кожну маленьку жертву російської агресії.

Табличка, іграшка та книжка на піску. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляли Новини.LIVЕ, в Одесі до Дня вишиванки родини загиблих військових, волонтери та небайдужі містяни зібралися на Алеї героїв, щоб провести акцію "Вишита памʼять". Люди приходили у вишиванках, приносили портрети своїх рідних, прапори та вишиті стрічки, які прив’язували до стендів полеглих захисників.

Також Новини.LIVЕ писали, що в Одесі вшанували оборонців Донецького аеропорту. Акцію "Хвилина мовчання" провели біля залізничного вокзалу. Люди тримали написи "Вони вистояли — не встояв бетон", "Вшануй захисників ДАПу", "Пам’ятай героїв Донецького аеропорту". Організатори наголошували, що головна мета — нагадати про подвиг кіборгів і закликати містян бодай на хвилину зупинити щоденну метушню.