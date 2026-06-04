Пляж, где нет смеха: в Одессе вспомнили погибших детей

Игрушки на пляже. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 4 июня в Одессе на побережье Черного моря почтили память детей, погибших из-за войны. На пляже "Золотой берег" люди разложили игрушки, полотенца и лежаки, напоминая о маленьких украинцах, чья жизнь оборвалась слишком рано. Акция собрала семьи погибших, общественных активистов и жителей города.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVЕ с места события.

Игрушки вместо детского смеха

Акцию провели на пляже "Золотой берег" на 16-й станции Большого Фонтана. Часть побережья превратили в символическое детское пространство. Здесь разместили покрывала, полотенца и сотни игрушек. Возле них установили таблички с именами детей, погибших в результате российской агрессии.

Табличка в честь убитых детей. Фото: Новини.LIVE

Организаторы напомнили, что по открытым данным в Одесской области погибли по меньшей мере 12 детей, а по всей Украине — более 699. Каждая игрушка на пляже символизировала ребенка, который больше никогда не сможет отдыхать у моря, играть на песке или проводить лето вместе с родителями. Во время мероприятия также состоялась минута молчания на берегу моря.

Люди во время минуты молчания. Фото: Новини.LIVE

Одесса помнит

По словам председателя общественной организации Семьи ангелов света Ангелины Любчак, для Одессы эта тема особенно болезненна, ведь город также потерял детей из-за российских атак. Она отметила, что каждая игрушка на пляже символизирует ребенка, который мог бы сегодня приехать к морю вместе с родителями, но война лишила его такой возможности. После завершения акции все игрушки решили передать в детское учреждение рядом с 16-й станцией Фонтана.

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"Эта акция о памяти наших погибших деток. Это игрушки, которыми могли бы играть эти дети. Они с ними уже никогда не поиграют. Но после акции эти игрушки будут переданы детям, которые смогут ими пользоваться", — рассказала Любчак.

Ангелина Любчак об акции. Фото: Новини.LIVE

Цветы с игрушкой. Фото: Новини.LIVE

Акция стала совместной инициативой общественных организаций и местных властей. Она напомнила, что День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии против Украины, отмечают 4 июня.

Игрушки на пляже. Фото: Новини.LIVE

Память о жизни

Глава Киевской районной администрации Одессы Марина Лозовенко отметила, что море в этот день стало местом памяти о детях, которые так и не успели познать жизнь. По ее словам, война забрала самое дорогое — детей, которые только начинали открывать для себя мир, мечтать и строить планы на будущее.

"Потеряли самое дорогое — детей, которые только начинали познавать мир, которые не успели осуществить свои мечты, произнести первые слова, сделать первые шаги. Помним каждое имя, храним в сердце каждую маленькую жизнь", — отметила Лозовенко.

Марина Лозовенко об убитых детях. Фото: Новини.LIVE

Люди приносят игрушки. Фото: Новини.LIVE

Семья Глодан

Среди участников мероприятия была Нина Глодан — мать погибшего военного Юрия Глодана. Его семья стала одной из первых трагических жертв российских ударов по Одессе. В апреле 2022 года в результате ракетной атаки по жилому комплексу "Тирас" погибли жена Юрия Валерия, трехмесячная дочь Кира и его теща. После этой трагедии Юрий Глодан вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Он погиб в 2023 году, защищая страну.

Люди на акции. Фото: Новини.LIVE

Нина рассказала, что семья часто задумывается над тем, какой могла бы вырасти маленькая Кира. По ее словам, рядом с ними растет девочка почти того же возраста, что и внучка, и это каждый раз напоминает об утраченном будущем.

"Мы видим, как бы она росла. Представляем, какой была бы — с косичками, улыбающейся, радостной, как ее мама. Но этого теперь нет, к сожалению", — рассказала Нина Глодан.

Нина Глодан о внучке. Фото: Новини.LIVE

Мишка на пляже. Фото: Новини.LIVE

Для многих участников это был не только день скорби, но и напоминание о необходимости хранить память о каждой маленькой жертве российской агрессии.

Табличка, игрушка и книжка на песке. Фото: Новини.LIVE

Как сообщали Новини.LIVЕ, в Одессе ко Дню вышиванки семьи погибших военных, волонтеры и неравнодушные горожане собрались на Аллее героев, чтобы провести акцию "Вышитая память". Люди приходили в вышиванках, приносили портреты своих родных, флаги и вышитые ленты, которые привязывали к стендам павших защитников.

Также Новини.LIVЕ писали, что в Одессе почтили память защитников Донецкого аэропорта. Акцию "Минута молчания" провели возле железнодорожного вокзала. Люди держали надписи "Они выстояли — не устоял бетон", "Почти защитников ДАПа", "Помни героев Донецкого аэропорта". Организаторы подчеркивали, что главная цель — напомнить о подвиге киборгов и призвать горожан хотя бы на минуту остановить ежедневную суету.