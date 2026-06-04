Пляж, где нет смеха: в Одессе вспомнили погибших детей
Сегодня, 4 июня в Одессе на побережье Черного моря почтили память детей, погибших из-за войны. На пляже "Золотой берег" люди разложили игрушки, полотенца и лежаки, напоминая о маленьких украинцах, чья жизнь оборвалась слишком рано. Акция собрала семьи погибших, общественных активистов и жителей города.
Об этом сообщают журналисты Новини.LIVЕ с места события.
Игрушки вместо детского смеха
Акцию провели на пляже "Золотой берег" на 16-й станции Большого Фонтана. Часть побережья превратили в символическое детское пространство. Здесь разместили покрывала, полотенца и сотни игрушек. Возле них установили таблички с именами детей, погибших в результате российской агрессии.
Организаторы напомнили, что по открытым данным в Одесской области погибли по меньшей мере 12 детей, а по всей Украине — более 699. Каждая игрушка на пляже символизировала ребенка, который больше никогда не сможет отдыхать у моря, играть на песке или проводить лето вместе с родителями. Во время мероприятия также состоялась минута молчания на берегу моря.
Одесса помнит
По словам председателя общественной организации Семьи ангелов света Ангелины Любчак, для Одессы эта тема особенно болезненна, ведь город также потерял детей из-за российских атак. Она отметила, что каждая игрушка на пляже символизирует ребенка, который мог бы сегодня приехать к морю вместе с родителями, но война лишила его такой возможности. После завершения акции все игрушки решили передать в детское учреждение рядом с 16-й станцией Фонтана.
"Эта акция о памяти наших погибших деток. Это игрушки, которыми могли бы играть эти дети. Они с ними уже никогда не поиграют. Но после акции эти игрушки будут переданы детям, которые смогут ими пользоваться", — рассказала Любчак.
Акция стала совместной инициативой общественных организаций и местных властей. Она напомнила, что День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии против Украины, отмечают 4 июня.
Память о жизни
Глава Киевской районной администрации Одессы Марина Лозовенко отметила, что море в этот день стало местом памяти о детях, которые так и не успели познать жизнь. По ее словам, война забрала самое дорогое — детей, которые только начинали открывать для себя мир, мечтать и строить планы на будущее.
"Потеряли самое дорогое — детей, которые только начинали познавать мир, которые не успели осуществить свои мечты, произнести первые слова, сделать первые шаги. Помним каждое имя, храним в сердце каждую маленькую жизнь", — отметила Лозовенко.
Семья Глодан
Среди участников мероприятия была Нина Глодан — мать погибшего военного Юрия Глодана. Его семья стала одной из первых трагических жертв российских ударов по Одессе. В апреле 2022 года в результате ракетной атаки по жилому комплексу "Тирас" погибли жена Юрия Валерия, трехмесячная дочь Кира и его теща. После этой трагедии Юрий Глодан вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Он погиб в 2023 году, защищая страну.
Нина рассказала, что семья часто задумывается над тем, какой могла бы вырасти маленькая Кира. По ее словам, рядом с ними растет девочка почти того же возраста, что и внучка, и это каждый раз напоминает об утраченном будущем.
"Мы видим, как бы она росла. Представляем, какой была бы — с косичками, улыбающейся, радостной, как ее мама. Но этого теперь нет, к сожалению", — рассказала Нина Глодан.
Для многих участников это был не только день скорби, но и напоминание о необходимости хранить память о каждой маленькой жертве российской агрессии.
Как сообщали Новини.LIVЕ, в Одессе ко Дню вышиванки семьи погибших военных, волонтеры и неравнодушные горожане собрались на Аллее героев, чтобы провести акцию "Вышитая память". Люди приходили в вышиванках, приносили портреты своих родных, флаги и вышитые ленты, которые привязывали к стендам павших защитников.
Также Новини.LIVЕ писали, что в Одессе почтили память защитников Донецкого аэропорта. Акцию "Минута молчания" провели возле железнодорожного вокзала. Люди держали надписи "Они выстояли — не устоял бетон", "Почти защитников ДАПа", "Помни героев Донецкого аэропорта". Организаторы подчеркивали, что главная цель — напомнить о подвиге киборгов и призвать горожан хотя бы на минуту остановить ежедневную суету.