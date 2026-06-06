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Главная Одесса На Одесчине в пруду нашли тела двух несовершеннолетних девушек

На Одесчине в пруду нашли тела двух несовершеннолетних девушек

Ua ru
Дата публикации 6 июня 2026 15:15
На Одесчине в пруду нашли тела двух несовершеннолетних девушек
Водолазы достают тела детей из пруда. Фото: ГСЧС Одесской области

В Одесской области двух пропавших накануне девушек нашли мертвыми в водоеме. Трагедия произошла в Раздельнянском районе, где утром 6 июня водолазы подняли из воды тела подростков. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Одесской области.

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Спасатели работают на месте трагедии. Фото: ГСЧС Одесской области

Исчезновение детей в Одесской области

По их данным, ночью 6 июня к правоохранителям обратился житель поселка Затишье с сообщением об исчезновении двух несовершеннолетних девушек. По словам мужчины, 16-летняя и 17-летняя девушки должны были приехать к нему, однако перестали отвечать на звонки и сообщения.

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Водолазы достают тела погибших в пруду. Фото: ГСЧС Одесской области

Правоохранители немедленно начали поиски. Они опросили местных жителей, проверили места отдыха молодежи и другие возможные локации пребывания пропавших.

Во время поисковых мероприятий на берегу пруда, где девушки отдыхали ранее, обнаружили их одежду. После этого к работе привлекли водолазов ГСЧС для обследования водоема. Утром спасатели нашли в воде тела обеих девушек без признаков жизни.

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Спасатели достают тела погибших девушек. Фото: ГСЧС Одесской области

Обстоятельства гибели детей выясняют

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства гибели подростков и решают вопрос об открытии уголовного производства.

В полиции в очередной раз призвали граждан соблюдать правила безопасности на воде и напомнили родителям о необходимости контролировать досуг детей, особенно во время летнего отдыха.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Одессе вечером 5 июня погибла 11-летняя девочка. По данным полиции, ребенок упал с крыши многоэтажки на улице Пантелеймоновской. После падения девочка оказалась на крыше пристройки, где расположен торговый центр. Она погибла от полученных травм.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одессе 10-летняя девочка провалилась под землю прямо во время прогулки. Под ее ногами обвалилась тротуарная плитка, и ребенок оказался в яме глубиной около четырех метров. На помощь сразу бросились прохожие. К счастью, ребенок не получил серьезных травм.

Кроме того, Новини.LIVE информировали, что в Измаильском районе в больницу попали семеро учеников одного из лицеев Сафьяновской громады. Детям стало плохо после того, как они на перемене выпили таблетки, которые им дали как "витамины". Полиция уже проводит проверку и устанавливает, что именно употребляли школьники.

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Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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