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Главная Одесса Избивала сына топором: на Одесчине за пытки задержали мать

Избивала сына топором: на Одесчине за пытки задержали мать

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2026 13:19
На Одесчине женщина избила пятилетнего сына рукояткой топора
Полицейский снимает отпечатки пальцев у подозреваемой. Фото: ГУНП в Одесской области

В Одесской области правоохранители задержали 36-летнюю женщину, которую подозревают в истязании пятилетнего сына. По данным следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она избила ребенка руками и деревянной рукояткой от топора.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГУНП в Одесской области.

Мать избила ребенка

Инцидент произошел вечером 25 июня в одном из сел Белгород-Днестровского района. По информации полиции, мальчик вернулся домой в слезах после того, как упал на улице. Следователи полагают, что женщина не смогла его успокоить и решила наказать за плач.

Побитий хлопчик
Мальчик, которого избила мать. Фото: ГУНП в Одесской области

Крики ребенка услышали соседи и вызвали полицию. На место также прибыли медики, которые госпитализировали мальчика. В больнице у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные гематомы и ссадины. В настоящее время мальчик находится под наблюдением врачей. Его жизни ничего не угрожает.

Как сообщили правоохранители, семья находилась под социальным сопровождением Центра социальных служб и стояла на учете в Службе по делам детей как семья, оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах. В семье воспитываются ещё трое малолетних сыновей. Сейчас они находятся с отцом.

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Деревянная рукоятка от топора. Фото: ГУНП в Одесской области

Какое наказание грозит за избиение ребенка

Следователи сообщили женщине о подозрении по ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины — истязание. Суд уже избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Кроме того, правоохранители возбудили ещё одно уголовное дело — по факту возможного ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами Службы по делам детей. Следствие проверит, могли ли ответственные лица предотвратить случившееся.

Ранее Новини.LIVE писали, что российская военная разведка пыталась создать иллюзию массового бунта в Одессе с помощью местных детей. Организатором схемы оказался 39-летний сотрудник ГРУ Артем Шмуль, действовавший дистанционно. Он находил несовершеннолетних через соцсети, обещая им быстрые деньги за поджоги военных машин и железнодорожных объектов.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области двух девочек нашли мертвыми в водоеме. Трагедия произошла в Раздельнянском районе, где утром 6 июня водолазы подняли из воды тела подростков.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в Одессе вечером 5 июня погибла 11-летняя девочка. По данным полиции, ребенок упал с крыши многоэтажного дома на улице Пантелеймоновской.

дети избиение Новости Одессы пытки
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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