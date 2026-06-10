Після скандалу в Одесі заговорили про зміну НМТ для дітей

Діти в укритті. Фото ілюстраиивне: Новини.LIVE

Після резонансної ситуації на Одещині, де частина випускників провела на НМТ майже 13 годин через повітряні тривоги, в Україні знову заговорили про необхідність змінити формат тестування. Однією з головних пропозицій стало скорочення кількості предметів, які учні складають протягом одного дня. Прихильники змін вважають, що нинішня модель в умовах війни створює надмірне психологічне навантаження на дітей. Особливо гостро це питання постало після подій в Одесі.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповіла народна депутатка, "Слуга народу", голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина.

Менше предметів

Юлія Гришина заявила, що останні події чітко показали, що нинішня система випускних іспитів є критичною для психіки підлітків. Чотири предмети в один день під постійними обстрілами виснажують школярів.

"Метою цього законопроєкту про зміну НМТ є не математика, а зменшення кількості предметів для дітей на наступну кампанію 2027 року. І те, що сталося в Одесі, прямо демонструє, наскільки критичною є необхідність зменшення кількості предметів", — сказала депутатка.

Стрес замість знань

На думку нардепки, після багатогодинних тривог тестування перестає бути об'єктивною перевіркою рівня підготовки випускників. Гришина переконана, що за таких умов школярі змушені демонструвати не знання, а здатність витримувати психологічний тиск.

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"Це не перевірка знань, це перевірка стресостійкості, психічного стану дитини", — наголосила вона.

Тривога на 13 годин

Окрему увагу Гришина звернула на умови проведення тестування в Одеській області під час масованої повітряної атаки. За її словами, діти перебували під загрозою атаки дронів понад пів доби. Батьки, які чергували під стінами центру, розповідали про жахливі умови, дехто з учнів навіть втрачав свідомість від перевтоми та задухи. Ситуацію ускладнювало те, що у випускників забирали мобільні телефони, тому вони не могли навіть зв'язатися з рідними. Особливо важко довелося чотирьом дітям-сиротам, яким взагалі не було кому передати воду чи їжу.

"Діти 13 годин під шахедами, під тривогами, в стані стресу, складали НМТ. Чи таке нам потрібно на шостий рік війни? Я впевнена, що ні", — заявила народна депутатка.

Питання до системи

Гришина вважає, що частину проблем можна було вирішити ще раніше, адже повномасштабна війна триває вже п'ятий рік. Вона навела як приклад Харківську область, де тестування проводять в укриттях.

"На п'ятий рік повномасштабного вторгнення вже можна було вирішити багато технічних моментів", — зазначила депутатка.

При цьому вона подякувала організаторам НМТ за роботу в умовах війни, однак наголосила, що система потребує вдосконалення.

Чому діти не відмовилися

Коментуючи ситуацію з додатковою сесією НМТ, Гришина нагадала, що учасники мали право перенести складання тесту через тривалі повітряні тривоги. Втім, більшість школярів вирішили залишитися та завершити тестування того ж дня.

"Додаткова сесія через півтора місяці. Немає жодних гарантій, що під час додаткової сесії не буде такої ж самої ситуації. І третє, що достатньо небезпечно, що там дуже маленький зазор залишається до подачі документів", — пояснила Юлія Гришина.

​Школярі свідомо йшли на ризик і сиділи в укриттях до пізнього вечора, бо боялися просто не встигнути подати документи на бюджет. На думку депутатки, держава повинна негайно переосмислити формат НМТ і зменшити кількість іспитів, адже на кону стоїть майбутнє та здоров'я дітей.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі нові правила для першокласників. Прийом заяв до перших класів розпочався 1 квітня і тривав до 31 травня включно. Саме цей період є основним для подання документів. До 1 червня школи мали зарахувати всіх дітей, які проживають на закріпленій території. Після цього, якщо залишаться вільні місця, почнеться додатковий набір.

Також Новини.LIVE писали, що на Одещині правоохоронці зупинили підготовку нападу в одному з ліцеїв. Російські спецслужби намагалися втягнути у злочин 11-річного учня. Дитині через соцмережі передавали інструкції та обіцяли надіслати зброю.