Останній дзвінок в одеських школах: у департаменті назвали дату

Діти за партами. Фото ілюстративне: УНІАН

В одеських школах 29 травня офіційно завершиться навчальний рік. Саме цього дня для тисяч учнів пролунає останній дзвоник. Водночас формат свят у кожній школі залежатиме від безпекової ситуації та наявності укриттів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на директорку департаменту освіти та науки Одеської міської ради Юлію Філлер.

Завершення навчального року в Одесі

За словами Юлії Філлер, попри складну ситуацію через війну, постійні повітряні тривоги та перебої зі світлом, навчальний процес вдалося завершити вчасно. Цьогоріч в Одесі свідоцтва про базову середню освіту отримають понад 10 тисяч дев’ятикласників.

"Більше ніж 6 тисяч 11-класників зроблять крок у доросле життя", — зазначила директорка департаменту.

Вона також наголосила, що після завершення навчального року школи не припинять роботу. Протягом червня для дітей організують консультації та додаткові заняття, щоб школярі могли надолужити освітні втрати та покращити знання з окремих предметів.

Читайте також:

Формат останніх дзвоників

Юлія Філлер повідомила, що формат проведення останніх дзвоників у різних школах може відрізнятися. Все залежатиме від безпекової ситуації та можливостей укриттів у навчальних закладах. За її словами, у деяких школах святкові заходи можуть проводити у кілька змін або лише для випускників.

"Організація випускних вечорів не передбачена жодними заходами департаменту освіти чи закладів освіти. Це виключно на розсуд батьків", — сказала вона.

Директорка департаменту також подякувала вчителям, батькам та дітям за витримку під час навчального року в умовах війни.

Нові правила зарахування дітей до шкіл

Прийом заяв до перших класів в Одесі розпочався 1 квітня і триватиме до 31 травня включно. Саме цей період є основним для подання документів. До 1 червня школи мають зарахувати всіх дітей, які проживають на закріпленій території. Після цього, якщо залишаться вільні місця, почнеться додатковий набір.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Одесі 10-річна дівчинка провалилася під землю просто під час прогулянки. Під її ногами раптово обвалилася тротуарна плитка, і дитина опинилася у ямі глибиною близько чотирьох метрів. На допомогу одразу кинулися перехожі.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Ізмаїльському районі до лікарні потрапили семеро учнів одного з ліцеїв Саф’янівської громади. Дітям стало зле після того, як вони на перерві випили пігулки, які їм дали як "вітаміни".