Україна
Последний звонок в одесских школах: в департаменте назвали дату

Последний звонок в одесских школах: в департаменте назвали дату

Дата публикации 22 мая 2026 13:10
Дети за партами. Фото иллюстративное: УНИАН

В одесских школах 29 мая официально завершится учебный год. Именно в этот день для тысяч учеников прозвучит последний звонок. В то же время формат праздников в каждой школе будет зависеть от ситуации с безопасностью и наличия укрытий.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на директора департамента образования и науки Одесского городского совета Юлию Филлер.

Завершение учебного года в Одессе

По словам Юлии Филлер, несмотря на сложную ситуацию из-за войны, постоянные воздушные тревоги и перебои со светом, учебный процесс удалось завершить вовремя. В этом году в Одессе свидетельства о базовом среднем образовании получат более 10 тысяч девятиклассников.

"Более 6 тысяч 11-классников сделают шаг во взрослую жизнь", — отметила директор департамента.

Она также отметила, что после завершения учебного года школы не прекратят работу. В течение июня для детей организуют консультации и дополнительные занятия, чтобы школьники могли наверстать образовательные потери и улучшить знания по отдельным предметам.

Формат последних звонков

Юлия Филлер сообщила, что формат проведения последних звонков в разных школах может отличаться. Все будет зависеть от ситуации с безопасностью и возможностей укрытий в учебных заведениях. По ее словам, в некоторых школах праздничные мероприятия могут проводить в несколько смен или только для выпускников.

"Организация выпускных вечеров не предусмотрена никакими мероприятиями департамента образования или учебных заведений. Это исключительно на усмотрение родителей", — сказала она.

Директор департамента также поблагодарила учителей, родителей и детей за выдержку во время учебного года в условиях войны.

Новые правила зачисления детей в школы

Прием заявлений в первые классы в Одессе начался 1 апреля и продлится до 31 мая включительно. Именно этот период является основным для подачи документов. До 1 июня школы должны зачислить всех детей, проживающих на закрепленной территории. После этого, если останутся свободные места, начнется дополнительный набор.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Одессе 10-летняя девочка провалилась под землю прямо во время прогулки. Под ее ногами внезапно обвалилась тротуарная плитка, и ребенок оказался в яме глубиной около четырех метров. На помощь сразу бросились прохожие.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Измаильском районе в больницу попали семеро учеников одного из лицеев Сафьяновской общины. Детям стало плохо после того, как они на перемене выпили таблетки, которые им дали как "витамины".

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Лилия Швец
