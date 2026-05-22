Последний звонок в одесских школах: в департаменте назвали дату

В одесских школах 29 мая официально завершится учебный год. Именно в этот день для тысяч учеников прозвучит последний звонок. В то же время формат праздников в каждой школе будет зависеть от ситуации с безопасностью и наличия укрытий.

Завершение учебного года в Одессе

По словам Юлии Филлер, несмотря на сложную ситуацию из-за войны, постоянные воздушные тревоги и перебои со светом, учебный процесс удалось завершить вовремя. В этом году в Одессе свидетельства о базовом среднем образовании получат более 10 тысяч девятиклассников.

"Более 6 тысяч 11-классников сделают шаг во взрослую жизнь", — отметила директор департамента.

Она также отметила, что после завершения учебного года школы не прекратят работу. В течение июня для детей организуют консультации и дополнительные занятия, чтобы школьники могли наверстать образовательные потери и улучшить знания по отдельным предметам.

Формат последних звонков

Юлия Филлер сообщила, что формат проведения последних звонков в разных школах может отличаться. Все будет зависеть от ситуации с безопасностью и возможностей укрытий в учебных заведениях. По ее словам, в некоторых школах праздничные мероприятия могут проводить в несколько смен или только для выпускников.

"Организация выпускных вечеров не предусмотрена никакими мероприятиями департамента образования или учебных заведений. Это исключительно на усмотрение родителей", — сказала она.

Директор департамента также поблагодарила учителей, родителей и детей за выдержку во время учебного года в условиях войны.

Новые правила зачисления детей в школы

Прием заявлений в первые классы в Одессе начался 1 апреля и продлится до 31 мая включительно. Именно этот период является основным для подачи документов. До 1 июня школы должны зачислить всех детей, проживающих на закрепленной территории. После этого, если останутся свободные места, начнется дополнительный набор.

