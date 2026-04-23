На Одещині запобігли теракту в школі: залучали підлітка

Навчальний клас. Фото ілюстративне

На Одещині правоохоронці зупинили підготовку нападу в одному з ліцеїв. Російські спецслужби намагалися втягнути у злочин 11-річного учня. Дитині через соцмережі передавали інструкції та обіцяли надіслати зброю.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Теракт в ліцеї

На Одещині зірвали спробу терактру у ліцеї. За інформацією слідства, 11-річний хлопець спілкувався з кураторами з РФ у соціальних мережах. Вони переконували його організувати напад на однокласників і пообіцяли передати вогнепальну зброю та ніж. Учень переслав свої дані для отримання посилки. Після цього ситуацією зацікавилися Національна поліція та СБУ, які зупинили подальші дії та запобігли можливій трагедії.

Що відомо про хлопця

Відомо, що хлопець і його родина раніше не потрапляли в поле зору правоохоронців і не перебували на обліках соціальних служб. Правоохоронці закликають батьків контролювати онлайн-активність дітей і звертати увагу на підозрілі контакти в соцмережах.

Інші теракти

Раніше в Одесі правоохоронці запобігли серії замовних убивств, серед можливих цілей був начальник районного ТЦК. За даними СБУ, організацією займався агент російських спецслужб, якого завербували через Telegram. Після прибуття до Одеси він отримав координати схованки зі зброєю, перевірив її та звітував куратору з РФ.

Згодом чоловік облаштував новий схрон у центральній частині міста та передав координати для подальших дій. СБУ затримала його в Полтаві та повідомила про підозру в державній зраді й незаконному поводженні зі зброєю. Справу передано до суду, також заочно оголошено підозру куратору з ФСБ.

Як повідомляли Новини.LIVE, суд визнав винним жителя Одещини у теракті, який стався в Новоолексіївці на Херсонщині. Йдеться про вибух автомобіля біля залізничного вокзалу, внаслідок якого одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення. Відомо, що обвинувачений діяв за попередньою змовою з іншим фігурантом.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі 19-річна дівчина з іншої області, намагалася підірвати вантажівку з обладнанням для теплопостачання. Вибуховий пристрій не спрацював, і це допомогло уникнути жертв. За кілька годин після спроби підриву підозрювану знайшли й затримали.