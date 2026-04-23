На Одесчине предотвратили теракт в школе: привлекали подростка

Учебный класс. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области правоохранители остановили подготовку нападения в одном из лицеев. Российские спецслужбы пытались втянуть в преступление 11-летнего ученика. Ребенку через соцсети передавали инструкции и обещали прислать оружие.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Теракт в лицее

В Одесской области сорвали попытку терактра в лицее. По информации следствия, 11-летний парень общался с кураторами из РФ в социальных сетях. Они убеждали его организовать нападение на одноклассников и пообещали передать огнестрельное оружие и нож. Ученик переслал свои данные для получения посылки. После этого ситуацией заинтересовались Национальная полиция и СБУ, которые остановили дальнейшие действия и предотвратили возможную трагедию.

Что известно о парне

Известно, что парень и его семья ранее не попадали в поле зрения правоохранителей и не состояли на учете социальных служб. Правоохранители призывают родителей контролировать онлайн-активность детей и обращать внимание на подозрительные контакты в соцсетях.

Другие теракты

Ранее в Одессе правоохранители предотвратили серию заказных убийств, среди возможных целей был начальник районного ТЦК. По данным СБУ, организацией занимался агент российских спецслужб, которого завербовали через Telegram. По прибытии в Одессу он получил координаты тайника с оружием, проверил его и отчитывался куратору из РФ.

Читайте также:

Впоследствии мужчина обустроил новый схрон в центральной части города и передал координаты для дальнейших действий. СБУ задержала его в Полтаве и сообщила о подозрении в государственной измене и незаконном обращении с оружием. Дело передано в суд, также заочно объявлено подозрение куратору из ФСБ.

Как сообщали Новини.LIVE, суд признал виновным жителя Одесской области в теракте, который произошел в Новоалексеевке Херсонской области. Речь идет о взрыве автомобиля возле железнодорожного вокзала, в результате которого один человек погиб, еще шестеро получили ранения. Известно, что обвиняемый действовал по предварительному сговору с другим фигурантом.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе 19-летняя девушка из другой области, пыталась взорвать грузовик с оборудованием для теплоснабжения. Взрывное устройство не сработало, и это помогло избежать жертв. Через несколько часов после попытки подрыва подозреваемую нашли и задержали.